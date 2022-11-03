Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀

Спасение от рядового Райана.

Главный момент игрового дня в НБА – концовка основного времени в матче «Лейкерс» и «Пеликанс».

Матч проходит в Лос-Анджелесе, у «Лейкерс» вернулся Дэвис, у «Нового Орлеана» нет Ингрэма, но фаворитом хозяев трудно назвать: у них на старте сезона 1 победа и 5 поражений, у соперника – 4 победы при 2 поражениях и одна из лучших атак НБА.

За полторы секунды до конца основного времени ЛАЛ вводят мяч из аута при «минус-3». Их спасет только мгновенный трехочковый.

Вроде такого:

Броску, который перевел игру в овертайм (где «Лейкерс» дожали «Новый Орлеан» 120:117) предшествовало много событий.

Всю четвертую четверть команды шли плотно, отрываясь не больше чем на 5 очков. За три минуты до конца Дарвин Хэм принял решение убрать с площадки Расселла Уэстбрука – он уже официально не игрок стартовой пятерки «Лейкерс», но теперь и выпал из «закрывающей» пятерки и не играет в концовках. 25 минут в матче – его самое низкое игровое время с момента перехода в ЛАЛ.

Вместо Уэстбрука концовку проводит Патрик Беверли, а вместе с ним выигрывать матч вышли Леброн, Дэвис, внезапно самый результативный игрок встречи Лонни Уокер (28 очков) и главный снайпер команды Остин Ривз (все игроки старта ЛАЛ попадают менее 30% трехочковых, и держать на паркете человека с точностью 40% в такие моменты просто обязательно).

Только вот концовку берут «Пеликанс»: экс-игрок «Лейкерс» Лэрри Нэнс-младший за 8 секунд до конца вколачивает данк и делает счет 111:108.

Шанс сравнять счет трехочковым выпадает Лонни Уокеру, потому что Леброн уже все броски намазал в концовке – и штрафной, и трехочковый, и средний (по словам Леброна, с выходных ему нездоровится, но он не хочет пропускать матчи).

Уокер мажет. «Лейкерс» фолят – подбор забрал 19-летний новичок «Пеликанс» Дайсон Дэниелс. Он на паркете вместо Зайона Уильямсона – во-первых, чтобы обеспечить более подвижную защиту от трехочкового, во-вторых – для такой ситуации. Зайон ведь штрафные пробивает плохо, верно?

Только вот Зайон за одно владение до этого, задавив Леброна под кольцом (невероятно, правда?), получил право на два броска и оба реализовал. Но тренер «Пеликанс» решил иначе.

Дайсону Дэниелсу нужно было попасть хотя бы один, но он смазал оба броска на победу и позволил «Лейкерс» получить еще один шанс – теперь уже за 1.6 секунды.

Вот все это описание в визуальном формате:

Ах да, бросок исполнял даже не тот самый меткий Ривз, о которым говорилось выше! К нему в пару вышел другой незадрафтованный белый снайпер на негарантированном контракте – Мэтт Райан. Он бросает еще лучше – 45% в этом сезоне.

И нет, это не тот же самый «Мэтт Райан», что является квотербеком «Индианаполиса» и становился MVP НФЛ. Этому Мэтту Райану пока очень далеко до такой известности – совсем недавно о нем и в НБА никто не слышал.

А до этого и в студенческом баскетболе Райан не особенно котировался. Он не получал игровое время в университете Нотр-Дам, перевелся в Вандербилт, но не и там отыграл лишь сезон. Последний год в NCAA Мэтт провел в маленьком университете Чаттануги, а в XXI веке оттуда в НБА не попадали вовсе.

Райан после выпуска не попал вообще никуда – это был 2020-й, баскетбол из-за ковида везде приостановился, не было ни Лиги развития, ни Летней лиги НБА, ни каких-то других подходящих соревнований. И сезон 2020/21 Мэтт пропускал. То есть как «пропускал» – по сути, его игроцкая карьера должна была окончиться в тот момент, как у большинства выпускников NCAA. Безработный Райан стал тренировать любительскую команду и искать подработку.

Такими подработками стали работа в службе доставке еды и... помощником смотрителя кладбища Святого Иосифа в Йонкерсе, Нью-Йорк. Это на баскетбольном паркете он не выделяется ростом, а в обычной жизни двухметровый Райан выполняет то, что другим не под силу: на кладбище, например, чистил высокие надгробья и срезал ветки деревьев.

Офисной работе Мэтт предпочел убирать венки и опавшие листья и подрезать траву на могилах – потому что все был готов сорваться в НБА. Так и поступил в 2021-м: прошел открытый просмотр перед Летней лигой, отыграл ее за «Кливленд», провел предсезонку с «Денвером» и был отправлен в фарм «Наггетс».

А в феврале Мэтта подписал на двусторонний контракт «Бостон».

Уже в июне Райан из первого ряда смотрел финал НБА.

За «Бостон» Мэтт отыграл всего 5 минут в самом последнем матче сезона – его приглашали для фарм-клуба, а в плей-офф игроки с двусторонними контрактами вообще не имеют права играть. И все же строчка в резюме «числился в команде-финалисте НБА» открывает больше дверей, чем работа курьером.

В «Лейкерс» такие двери вообще открыты нараспашку в этом году, и Мэтт получил приглашение в тренировочный лагерь. А затем выиграл в лагере конкуренцию за последнее место в заявке (и негарантированный контракт до конца сезона-2022/23) у Дуэйна Бэйкона, у которого не 5 минут, а 200 игр в лиге.

Теперь Мэтт выигрывает конкуренцию у одноклубников за время на паркете в решающие моменты.

На овертайм в пятерку вернулся Лонни Уокер, так что чудо-трехочковый Мэтта зафиксировал его статистику на 11 очках при 3/9 из-за дуги за 18 минут.

Но даже с такой статистикой можно быть главным героем матча. «Чувствую себя Леброном», – шутил в послематчевом интервью Мэтт Райан.

Похоже, больше работать уборщиком кладбища ему не придется.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How