Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

Уровни главных бомбардиров НБА.

Когда Леброн в 2018-м переходил в «Лейкерс», заявленной целью было усилить баскетбольное наследие Джеймса. Самый популярный баскетболист современности объединяется с самой популярной командой всех времен и собирается вернуть ее на вершину после необычно долгого прозябания на дне.

С одной стороны, Леброн выполнил эту миссию – принес титул в 2020 году.

С другой стороны, привыкший к победам Лос-Анджелес за эти четыре года увидел только один победный матч плей-офф от «Лейкерс». Чемпионство-то добывалось в Диснейленде, а в «нормальные» сезоны «озерники» и близко не были похожи на претендента на титул, лишь один раз вышли в плей-офф и там вылетели в первом же раунде. И старт юбилейного 20-го сезона Леброна не вселяет надежд в болельщиков.

Поэтому отрезок в «Лейкерс», вероятно, отразится в наследии Леброна как финальная глава его персональной гонки за звание лучшего бомбардира в истории. От рекорда Карима Абдул-Джаббара его отделяет всего 1000 с небольшим очков, и если Джеймс избежит серьезных травм, новый рекорд будем им установлен уже в этом сезоне. Следующая цель – 40 тысяч очков через год.

А на пути к историческим достижениям Леброн бьет локальные рекорды: на прошлой неделе он опередил Карла Мэлоуна и стал рекордсменом по числу матчей, в которых набирал не менее 20 очков. Что интересно, по отсечкам «не менее 19 очков» и «не менее 21 очка» Леброн обошел Почтальона еще в прошлом сезоне.

Но у Карла было много матчей, где он набирал ровно 20, и это вряд ли случайность. Всю историю НБА этот рубеж был чем-то вроде психологической отметки – хороший бомбардир не должен уходить с площадки, набирая меньше 20 (хотя в современной НБА и 30 считается невыдающимся показателем). У Мэлоуна 70 таких игр, при том что:

• ровно 19 Карл набирал лишь 50 раз – для сравнения, у Стоктона было 52;

• ровно 18 Карл набирал лишь 37 раз (не входит в топ-200), у Стоктона – 72 таких игры.

Когда 20 очков были близки, Мэлоун всегда пытался добраться до них. Привычка бомбардира.

У Леброна такой привычки нет – он ровно 19 набирал даже чаще, чем ровно 20. Но до этого сезона Джеймсу оставалось закрасить последнюю строчку в своей бомбардирской «Зоне Леброна», и он это сделал. Постепенно он вторгается и в зоны соседей:

По этому графику хорошо видно, в какую эру играл каждый из супербомбардиров и в чем был более всего успешен.

Планки Чемберлена занимали бы вообще больше половины картинки, если бы мы считали от 40 до 100 со всеми промежуточными делениями. Но здесь одна его 100-очковая игра растянулась бы сразу на 19 строчек (с 82+ по 100+), поэтому в его случае было принято решение показать «Зону Уилта» не в масштабе 1:1. Подавляющее большинство игр 60+ Чемберлен провел зимой 1962-го, в попытке (в конечном итоге, успешной) установить 100-очковый рекорд.

Уилт в принципе привил НБА культуру «скоринга» и зацикленность на результативности . Ему повезло не только быть невероятно талантливым и сильным, но попасть в НБА в тот момент, когда темп ускорился, а «Уорриорз» нужны были именно бомбардирские таланты молодого центрового. Чемберлену дали неограниченное количество атак – только он сам себя ограничивал промахами со штрафной линии.

До Уилта лидером в категориях 30+ и 40+ был доминирующий центровой предыдущего поколения Джордж Майкан; если бы не Уилт, рекорды Майкана переписал бы Боб Петтит, но только он догнал Майкана, как в лигу пришел Чемберлен. С его результативностью никто не мог конкурировать ни тогда, ни сейчас.

Кстати, в плей-офф Уилт никогда не набирал больше 56, и у него всего четыре 50-очковых матча.

В общем, «Зона Уилта» – это зона бешеного темпа 1960-х с сотней бросков за игру от каждой команды и акцентом на результативность отдельных суперзвезд в регулярном сезоне.

И не только суперзвезд: в том самом сезоне-1961/62, когда Уилт собирал 50,4 в среднем за игру, его одноклубники добавляли еще в среднем 75 очков. Сравните это с самым результативным сезоном Джордана (1986/87) 37,1 очка у Майкла, у его партнеров – 67,2.

В 1980-е появились трехочковые броски, но игра стала постепенно замедляться – а с ней и результативность. К концу 90-х, когда Майкл завершил карьеру в «Буллз», команды бросали менее 80 раз за игру в среднем, «Чикаго» играл медленно, но очень эффективно.

Бомбардирский талант Джордана использовался Филом Джексоном не максимально, а эффективно – Майклу не нужно было перенапрягаться в регулярке и набирать по 40-50 очков, его стабильные 30+ все равно приносили ему бомбардирскую корону в сезоне (во всех полных сезонах в «Чикаго», кроме дебютного, Майкл был лидером лиги по очкам).

В последние сезоны Джордан даже больше концетрировался на очках, чем на других аспектах карьеры – в отличие от Уилта, который в «Сиксерс» хотел стать лидером НБА по передачам, а в «Лейкерс» играл вторую скрипку за Уэстом и больше вкладывался в защиту. Поэтому Майкл и стал лидером в той зоне, которую мы еще можем осознать.

Леброн, как и вытесенный им из рейтингов Мэлоун, славен долговечностью, а не сверхрезультативностью. Он лишь один раз в карьере был лидером НБА по очкам за игру, еще один – по общему количество (Мэлоун вообще ни разу) – далеко от 10 бомбардирских титулов Джордана и 7 титулов Уилта.

Но в каждом сезоне, кроме первого (20,7) и пока что текущего (за последние две игры средняя упала до 24,0) Леброн набирает по 25 и более очков в среднем за игру. У главного долгожителя в истории лиги Карима Абдул-Джаббара таких сезонов всего десять. У Кобе и Карла – по двенадцать. У Леброна уже 18!

Это тоже знак эпохи: в каждом сезоне, кроме первого, 25+ набирал и Кевин Дюрэнт. Двадцать не показатель для современного трехочкового баскетбола, новый порог уже выше.

Рекорды Леброна, как уже сказано, раньше делились между Джорданом и Карлом. До них вся зона «ниже Уилта» была занята Каримом – а до него Уилт был рекордсменом на всех строчках от 19 очков и выше. В категории 10+ и 15+ Уилта в свой последний сезон карьеры обогнал Оскар Робертсон, но вскоре рекордсменом стал Хавличек, и только в середине 1980-х его обошел Карим.

Это уже зона феноменального долголетия, а не высокой результативности. Но такое долголетие суперзвезд обычно означает, что они продолжают быть полезны как бомбардиры: это даже не Роберт Пэриш, который в последние годы карьеры часто уходил с паркета с 0 очков за пять-десять минут (60 раз за карьеру, поэтому отстал от Карима по всем рубежам, хотя провел больше матчей).

У Карима за все его 20 лет в НБА всего одна игра с 0 очков – в том матче центровой «Лейкерс» сломал кисть о челюсть новичка «Милуоки» Кента Бенсона на второй минуте, не успев ни разу бросить по кольцу (сам Бенсон успел бросить трижды и попасть один раз!).

Для справки: лидерство по матчам без набранных очков (259) делят Чарльз Джонс и Десагана Диоп. Из действующих игроков Иш Смит отстает очень сильно – 127, но у него свой рекорд. Другое достижение – 191 «пустая» игра Майкла Раффина из всего 414 карьерных, почти половина!

Леброн пока вообще ни разу в жизни не оставался с 0 в графе «результативность». Еще около 200 таких игр (контракт Леброн как раз продлил до 2025-го), и на графике останутся только трое.

Гонка за Каримом продолжается.

Графика: Алиса Ефремова. Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports; ASSOCIATED PRESS/PAUL VATHIS; Gettyimages.ru/Andy Lyons /Allsport, Mike Powell /Allsport