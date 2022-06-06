«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон

В этот раз ГСВ довели дело до конца.

Может ли важнейшим игроком финальной серии быть запасной на минимальном контракте, которого отчислили перед сезоном, набирающий 7 очков за игру, да еще и с трещиной в локте?

Наверное, все-таки нет. Но может стать икс-фактором, способным повлиять на ключевой момент важного матча – и, тем самым, на исход всей чемпионской гонки.

Гэри Пэйтону II (не путать с Гэри Пэйтоном-младшим – это другой сын от другой женщины) практически не досталось таланта отца, легендарного защитника «Сиэтла» 90-х и чемпиона НБА в составе «Майами»-2006. Старший Пэйтон – элита НБА, суперзвезда, один из лучших разыгрывающих эпохи и один из величайших защитников в истории баскетбола, попал в Зал славы с первой же попытки.

Младший Пэйтон в НБА-то едва попал – незадрафтован, дебютировал только в 24 и с тех пор уже шесть раз за карьеру был отчислен. До этого сезона он ни разу не провел более 30 матчей за год, а выходил лишь в мусорное время. Его средняя результативность ни разу не превышала 4 очка за игру. У него было гораздо больше опыта игры в Лиге развития, но даже там он считался ролевым игроком.

В прошлом году Пэйтону предложили доиграть сезон в «Голден Стэйт» с негарантированным контрактом на сезон-2021/22. После тренировочного лагеря Пэйтона отчислили ради экономии на налоге, хотя у него была самая маленькая зарплата в команде.

Перед самым стартом сезона тренерский штаб ГСВ убедил менеджмент переподписать Гэри , потому что в тренировочном лагере сын легенды выглядел лучше многих ветеранов (выиграл конкуренцию у Эвери Брэдли и Лэнгстона Гэллоуэя). И 29-летний защитник уцепился за возможность, быстро прорвался в ротацию «Уорриорз» и закрепился в ней на весь сезон.

В плей-офф Гэри тоже оставался важным игроком, даже выходил в старте два раза, но грубый фол соперника в серии с «Мемфисом» вывел Гэри из строя на несколько недель – трещина в локте. Впрочем, «Голден Стэйт» уверенно закрыл и серию против «Гриззлиз», и финал Запада против «Далласа».

К финалу против «Селтикс» Пэйтона уже перевели из лазарета в активную заявку, но, похоже, Гэри не был еще готов до конца к началу серии – в первом матче он так и не появился на паркете.

Поскольку на вторую игру ГСВ остались еще и без Игудалы, Пэйтона больше нельзя было держать на скамейке – и Стив Керр под аплодисменты домашней арены выпустил Гэри в середине первой четверти. Проверить, как там пойдет.

Пошло хорошо.

«Бостон» совершенно не собирался остывать и приводить свои трехочковые к среднему значению: в первой половине «Селтикс» продолжали попадать больше половины дальних бросков (10 из 19).

Отличие состояло в том, что всю нагрузку в этот раз на себя взяли две звезды «Селтикс» – Тейтум и Браун. Это в прошлой игре команду держала на плаву группа поддержки, пока звезды мазали, а сегодня же заслугами двух Джеев было добыто 44 очка из 50 командных за половину – они их набрали сами или сделали передачу. У Тейтума только за первую четверть было больше очков (13), чем за весь предыдущий матч.

Но зато совсем растворились их одноклубники. Четверо бостонских «больших» могли и не выходить в первой половине (у Хорфорда и Тайса – 0/0, у двух Уильямсов – по 1/1), Маркус Смарт тоже попал лишь однажды, штрафные исполняли только Браун и Тейтум.

Но даже так «Бостону» удавалось чуть-чуть отбегать вперед или не отпускать ГСВ в ответные рывки, несмотря на активную игру Карри (15 очков в первой половине).

И вот здесь понадобились все добродетели Гэри Пэйтона II.

Гэри не досталось не плеймейкерских (он ведет и пасует мяч как центровой), ни бомбардирских (только открытые броски, никакой самодеятельности!) генов отца, но зато он даже быстрее и атлетичнее Гэри-старшего. Благодаря этому Пэйтон II не великий, но все равно очень цепкий защитник, а еще один из лучших в НБА по перехватам.

На вторую игру финала Пэйтон-старший пришел в майке, на которой изображены оба Пэйтона. Защищается на ней сын, кстати.

Сегодня наследственный навык семьи Пэйтонов перешел к игрокам «Уорриорз» – пускай Гэри не перехватывал мяч сам, зато постоянно мешался под ногами у разыгрывающих, тормозил атаки, вынуждал «Селтикс» принимать плохие решения. И дальше уже кто-то из его партнеров забирал мяч после перехвата или подбора.

Сила ГСВ – в быстрых атаках, а они возможны только в таких ситуациях. Проблемы «Голден Стэйт» с открытыми трехочковыми «Селтикс» решались тем, что мяч к снайперам гостей приходил на мгновение позже, а все благодаря постоянной активности прыгучего коротыша в повязке – это приводило к промаху или потере – и вот уже Карри гарцует мимо соперников или Грин на всех парах несется с мячом от кольца до кольца.

Не просто так практически все рывки ГСВ в первой половине начинались, когда Пэйтон выходил со скамейки. И именно с ним четверка звезд ГСВ завершала эту половину, чтобы подготовиться к привычно мощному рывку в третьей четверти (спойлер: он случился, 35:14).

Возможно, теперь мы чаще будем видеть в этой серии пятерку «4 сына и Грин» (отцы Пэйтона, Карри, Томпсона и Уиггинса играли в НБА).

Во второй половине те игроки «Селтикс», у кого шла игра в первой, приуныли, когда ГСВ завели свой фирменный бульдозер – у Тейтума и Брауна набралось только по одному попаданию с игры. Те, у кого не шла, так и остались «холодными». Карри же в одиночку за эту четверть набрал столько же очков (14), сколько весь «Бостон», а энергия Пэйтона передалась другим запасным.

Кураж обнаружил даже проваливавший финал Джордан Пул – на последней минуте он сначала забросил сверхдальний трехочковый с девяти метров, а потом с сиреной перед перерывом… даже непонятно, как назвать второй бросок в таком случае. Супермегамаксидальний трехочковый?

П оследняя четверть превратилась в формальность – преимущество хозяев составляло +23, и хотя в прошлом матче «Селтикс» выиграли последнюю 12-минутку с разницей в 24, сегодня намека на подвиг не было. На старте четверти после очередных провалов в защите Име Удока убрал звезд и выпустил на паркет резервистов (каждый из них теперь в старости сможет сказать, что набирал очки в финале НБА).

У Джейсона Тейтума в итоге худший +/- в истории финалов НБА (показатель считается с 1996-го) – минус-36. Итоговые 88 очков за матч – самая низкая результативность «Селтикс» в этом плей-офф.

Но «Бостон» выполнил свою задачу на старт финала – домой они увозят одну победу. Две было бы роскошью в любом случае – во-первых, ГСВ при Керре никогда не начинали серию с 0-2, во-вторых, в текущем плей-офф они (как и «Бостон», кстати) отвечают победой на каждое поражение, а в третьих – только «Чикаго»-1993 и «Хьюстон»-1995 начинали финал с двух гостевых побед. То есть действующие чемпионы с признанными суперзвездами, при это намного более опытные, чем их соперники, для которых те финалы были дебютными.

В этой серии, наоборот, никто из «Бостона» никогда раньше не играл на такой стадии, а «Голден Стэйт» нацелился на очередной титул.

Дорога к нему не будет легкой ни для одной из команд.

Но все же не такой сложной, как дорога Пэйтона II к мечте играть в лиге, которую когда-то очаровывал Пэйтон I.