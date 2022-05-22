У Батлера травма, но «Майами» все равно победил «Бостон»: Лаури вернулся, Адебайо проснулся, защита вырывала все мячи

«Хит» выходят вперед в серии.

Главный вопрос серии между «Майами» и «Бостоном» – сыграют ли когда-нибудь финалисты Востока друг против друга в полных составах?

Или можно перефразировать: останется ли кто живой к финалу против чемпиона Запада?

Первый матч серии «Бостон» проводил без Смарта и Хорфорда, а в «Майами» Кайл Лаури вернулся только сегодня, к третьему матчу. Как раз у «Бостона» начинал вырисовываться полный состав (до того Уайт пропускал вторую игру из-за родов у жены), как в очередной раз сломался стартовый центровой Роберт Уильямс. Форвард «Хит» Пи Джей Такер – железный человек, но железо тоже гнется: Такер получал травмы по ходу и первой, и второй игры (и наверняка что-то повредил и в третьей, но просто не заметил).

Сегодня досрочно в раздевалку уходили олл-стары Джимми Батлер и Джейсон Тейтум и Лучший оборонительный игрок сезона Маркус Смарт.

Хорошие новости тоже есть: Смарт и Тейтум смогли вернуться в игру, а с воспаленным коленом Джимми Батлера флоридцы, судя по всему, решили перестраховаться – лучший игрок «Хит» вряд ли пропустит следующую игру послезавтра.

Тем более сегодня в «Хит» наконец-то отыскался человек, способный подхватить лидерское знамя у Джимбо. Бэм Адебайо вспомнил, что считается одним из лучших центровых НБА, и провел лучший матч в этом плей-офф: 31 очко, 10 подборов, 6 передач – и победа «Майами» в гостях 109:103.

К мощному выступлению в атаке Бэм добавил еще и 4 перехвата (30+10 с четырьмя перехватами в плей-офф из центровых делали только великие: Оладжувон, Абдул-Джаббар, Юинг, Мэлоун, Коуэнс).

Также 4 перехвата у Лаури.

Также 4 перехвата у Оладипо.

Постойте, а сколько же всего перехватов у «Хит» сегодня?

19! Это клубный рекорд, а также лучший результат в плей-офф НБА с 2015 года. Защита «Хит» вынудила «Селтикс» сделать 23 потери, а атака набрала после этих потерь 33 очка. У «Бостона» сегодня всего 2 перехвата.

Мастер-класс в защите от «Майами»:

От такого давления (увы, уже привычно) сложился как карточный домик Джейсон Тейтум – у звезды «Селтикс» всего 10 очков, 1 из 7 с трехочковой дистанции и шесть потерь.

За себя и за Тейтума сегодня играл Джейлен Браун – у него 40 очков, 14/14 двухочковых… но еще больше потерь, чем у Джейсона: семь!

В то время как две звезды «Селтикс» теряют мяч 13 раз за игру, у Адебайо и Батлера (пускай он провел лишь полматча) – одна на двоих.

А вот разница в статистике, которая разозлила обе команды: «Бостон» исполнил 30 штрафных, «Майами» – только 14. Гостям, естественно, не понравилось судейство. Но и тренеры «Селтикс» недовольны – здесь считают, что «Хит» так редко выходили на линию не по прихоти арбитров, а из-за недостатка усилия «Селтикс» в обороне.

Лучшее качество «Бостона»-2022 – эта команда все-таки умеет держать удар, каким бы сильным он ни был. После каждого поражения в этом плей-офф Име Удока находил способ перенастроить команду, и вообще последний раз два поражения подряд в основное время у «Селтикс» было еще в январе.

Даже сегодня, несмотря на «-26» по ходу второй четверти, провал Тейтума, постоянные потери мяча и травмы основных игроков, «Селтикс» смогли вернуться в игру. В четвертой четверти «Бостону» удался рывок, превративший 72:89 в 92:93 за две с половиной минуты до конца матча.

Шумный «Бостон Гарден» уже предвкушал красивую концовку, но заткнул трибуны человек, для которого эта серия – личная.

Трехочковый Макса Струса после таймаута (комбинацию рисовал Кайл Лаури) вновь позволил «Хит» оторваться в счете, после чего очередные потери «Селтикс» поставили крест на камбэке. Струс считается очередным незадрафтованным открытием «Майами», которых было множество: от Брюса Боуэна и Юдониса Хаслема до Данкана Робинсона и Гэйба Винсента.

Но вообще-то Струс до «Хит» играл в «Чикаго». А первый контракт НБА подписал… с «Бостоном». Три года назад «Селтикс» заключили двустороннее соглашение с 23-летним снайпером из небольшого университета Депол. Но затем это соглашение у защитника отобрали и передали трехметровому Тако Фаллу. Струса перевели на негарантированный контракт и в итоге отчислили.

Дальше был двусторонний контракт с «Чикаго», разрыв крестов в фарм-клубе, просмотровый контракт с «Майами», новое отчисление, новая двусторонка в середине сезона. Наконец, прошлым летом Струс подписал полноценный минимальный контракт с «Хит» – а затем выиграл конкуренцию у других атакующих защитников «Хит» (а это не какие-то бродяги: экс-оллстар Виктор Оладипо, самый меткий трюльник НБА Данкан Робинсон и Лучший запасной-2022 Тайлер Хирро!)

«Это не обо мне, это больше, чем я. Это финал Восточной конференции, тут не может быть личной мести. Мы просто пытаемся победить», – говорил Струс перед серией. Но сегодня, после пока что важнейшего трехочкового карьере – клубу, который в него не поверил – он наверняка чувствует что-то большее, чем просто удовлетворение от точного броска.

Фото: REUTERS/David Butler II-USA TODAY Sports, Bob DeChiara-USA TODAY Sports