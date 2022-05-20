«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете

Вот что бывает, когда школьникам помогают взрослые.

Оказывается, есть существенная разница между «Бостоном» без двух самых опытных игроков и «Бостоном» с ними.

«Мистер Замок НБА»-2022 Маркус Смарт по плану вернулся в строй, залечив ушибленную стопу, но к старту второго матча серии против «Хит» бостонцев ожидал еще и приятный сюрприз – Эл Хорфорд успел сдать два отрицательных ПЦР-теста на и вышел из ковид-протокола НБА за несколько часов до игры.

У Смарта сегодня 24 очка, 9 подборов, 12 передач (не хватило всего 1 подбора до трипл-дабла!) и три перехвата при всего одной потере. Эл Хорфорд добавил 10 очков без единого промаха, но самое важное, что эти двое принесли в игру «Бостона» – это собранная защита и спокойствие в атаке.

Итог: легкая победа «Селтикс» в гостях 127:102 и равный счет в финале Востока – 1-1.

А ведь на старте матча казалось, что продолжается первая игра. Хозяева вырвались на 10 очков, «Селтикс» зевали в защите, к тому же, несмотря на возвращение Смарта и Хорфорда, «Бостон» все равно остался без ключевого исполнителя. Деррик Уайт, заменявший в старте Смарта в первой встрече, сегодня не играл – был с рожавшей женой.

Учитывая, что тренер «Селтикс» Име Удока решил сегодня не использовать и запасного центрового Даниэля Тайса (в первую очередь потому, что состав с двумя «большими» не работал ни позавчера, ни на старте матча сегодня), у «Бостона» осталось 7 человек в ротации.

Усеченный состав не стал проблемой для «Селтикс» . Игроки «зеленых» готовы играть по 40 минут и практически без замен, но это и не потребовалось – вопросы были сняты до того, как лидеры успели бы устать.

Помните Гранта Уильямса, который отправил в отпуск Янниса Адетокумбо?

Сегодня его выход на паркет в середине первой четверти стал переломным моментом матча. «Бостон» начал играть намного дисциплинированнее в защите и намного быстрее в атаке. Позавчера «Селтикс» полматча пиршествовали в трехсекундной зоне, но потом обнаружили, что из-за этого их бросковое нападение остыло до абсолютного нуля, и план на новую игру изменился. Теперь «Бостон» бросал с дистанции в большинстве своих атак. Выход форварда Гранта вместо однофамильца-центрового Роба дал «Селтикс» еще одного снайпера на паркете и пространство для бросков.

Полагаться на дальние броски – всегда рискованный шаг. Полетит-не полетит. У «Бостона» полетело – очень, очень полетело. До «мусорного» времени «Селтикс» попали 19 из 33 трехочковых, к тому моменту у «Хит» было всего 8 попаданий с дистанции. К середине второй четверти одними только трешками «Бостон» набрал больше очков, чем «Майами» всеми способами в совокупности.

На большой перерыв «Бостон» уходил уже с преимуществом в 25 очков, такое лишь однажды отыгрывалось за всю историю плей-офф – и икс-фактор Грант Уильямс так и не присел на скамейку запасных, набрав 12 очков и +30 за полторы четверти бесперебойной игры. «Селтикс» провели самую эффективную половину среди всех клубов НБА в этом плей-офф – почти 1,6 очка за владение (среднее значение в лиге – 1,1 очка за владение)

У «Хит» еще оставался шанс – это все еще лучшая команда плей-офф по игре в ключевых третьих четвертях, а Джимми Батлер – все еще Джимми Батлер.

На 17 очков Тейтума во второй четверти Батлер ответил своими 16 в третьей. Вот только лидера «Хит» никто не поддержал: Пи Джей Такер травмировал колено, Бэм Адебайо в плей-офф не похож на самого себя, Макс Струс падал от финтов Смарта, Кайл Лаури все еще скучает в «гражданской» одежде и кепке с персональным логотипом.

Запасные «Хит» не лучше – Тайлер Хирро включал Хирробол с отвратительным выбором бросков, Виктор Оладипо попал с игры лишь дважды, Эрик Споэльстра даже отрыл на дальнем конце скамейки забытого Данкана Робинсона, но человек, которого в НБА держат исключительно за трехочковые броски, смазал все 4 попытки.

Джимми все равно стал самым результативным игроком встречи с 29 очками, но никто из его одноклубников не набрал и пятнадцати. Не считая Гейба Винсента, заменяющего травмированного Лаури, Батлеру не удалось вдохновить никого. В раздевалке «Хит» сегодня будет серьезный разговор.

«Селтикс» закончили матч с элитной бросковой линией 50-50-90 – не менее 50% точности трехочковых, не менее 50% двухочковых, не менее 90% со штрафной линии.

Это противостояние обещает быть интересным на дистанции – но пока совершенно не цепляет в отдельных матчах. Хочется, чтобы в ближайших играх на паркет наконец-то вышли обе команды, а не только какая-то одна.

После разгрома в первой игре Име Удока сделал ответный ход и выровнял ситуацию. Следующий шаг – за Эриком Споэльстрой.

Серия переезжает в Бостон.