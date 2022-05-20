«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете

Вот что бывает, когда школьникам помогают взрослые.
Оказывается, есть существенная разница между «Бостоном» без двух самых опытных игроков и «Бостоном» с ними.
«Мистер Замок НБА»-2022 Маркус Смарт по плану вернулся в строй, залечив ушибленную стопу, но к старту второго матча серии против «Хит» бостонцев ожидал еще и приятный сюрприз – Эл Хорфорд успел сдать два отрицательных ПЦР-теста на и вышел из ковид-протокола НБА за несколько часов до игры.
У Смарта сегодня 24 очка, 9 подборов, 12 передач (не хватило всего 1 подбора до трипл-дабла!) и три перехвата при всего одной потере. Эл Хорфорд добавил 10 очков без единого промаха, но самое важное, что эти двое принесли в игру «Бостона» – это собранная защита и спокойствие в атаке.
Итог: легкая победа «Селтикс» в гостях 127:102 и равный счет в финале Востока – 1-1.
А ведь на старте матча казалось, что продолжается первая игра. Хозяева вырвались на 10 очков, «Селтикс» зевали в защите, к тому же, несмотря на возвращение Смарта и Хорфорда, «Бостон» все равно остался без ключевого исполнителя. Деррик Уайт, заменявший в старте Смарта в первой встрече, сегодня не играл – был с рожавшей женой.
Учитывая, что тренер «Селтикс» Име Удока решил сегодня не использовать и запасного центрового Даниэля Тайса (в первую очередь потому, что состав с двумя «большими» не работал ни позавчера, ни на старте матча сегодня), у «Бостона» осталось 7 человек в ротации.
Усеченный состав не стал проблемой для «Селтикс». Игроки «зеленых» готовы играть по 40 минут и практически без замен, но это и не потребовалось – вопросы были сняты до того, как лидеры успели бы устать.
Помните Гранта Уильямса, который отправил в отпуск Янниса Адетокумбо?
Сегодня его выход на паркет в середине первой четверти стал переломным моментом матча. «Бостон» начал играть намного дисциплинированнее в защите и намного быстрее в атаке. Позавчера «Селтикс» полматча пиршествовали в трехсекундной зоне, но потом обнаружили, что из-за этого их бросковое нападение остыло до абсолютного нуля, и план на новую игру изменился. Теперь «Бостон» бросал с дистанции в большинстве своих атак. Выход форварда Гранта вместо однофамильца-центрового Роба дал «Селтикс» еще одного снайпера на паркете и пространство для бросков.
Полагаться на дальние броски – всегда рискованный шаг. Полетит-не полетит. У «Бостона» полетело – очень, очень полетело. До «мусорного» времени «Селтикс» попали 19 из 33 трехочковых, к тому моменту у «Хит» было всего 8 попаданий с дистанции. К середине второй четверти одними только трешками «Бостон» набрал больше очков, чем «Майами» всеми способами в совокупности.
На большой перерыв «Бостон» уходил уже с преимуществом в 25 очков, такое лишь однажды отыгрывалось за всю историю плей-офф – и икс-фактор Грант Уильямс так и не присел на скамейку запасных, набрав 12 очков и +30 за полторы четверти бесперебойной игры. «Селтикс» провели самую эффективную половину среди всех клубов НБА в этом плей-офф – почти 1,6 очка за владение (среднее значение в лиге – 1,1 очка за владение)
У «Хит» еще оставался шанс – это все еще лучшая команда плей-офф по игре в ключевых третьих четвертях, а Джимми Батлер – все еще Джимми Батлер.
На 17 очков Тейтума во второй четверти Батлер ответил своими 16 в третьей. Вот только лидера «Хит» никто не поддержал: Пи Джей Такер травмировал колено, Бэм Адебайо в плей-офф не похож на самого себя, Макс Струс падал от финтов Смарта, Кайл Лаури все еще скучает в «гражданской» одежде и кепке с персональным логотипом.
Запасные «Хит» не лучше – Тайлер Хирро включал Хирробол с отвратительным выбором бросков, Виктор Оладипо попал с игры лишь дважды, Эрик Споэльстра даже отрыл на дальнем конце скамейки забытого Данкана Робинсона, но человек, которого в НБА держат исключительно за трехочковые броски, смазал все 4 попытки.
Джимми все равно стал самым результативным игроком встречи с 29 очками, но никто из его одноклубников не набрал и пятнадцати. Не считая Гейба Винсента, заменяющего травмированного Лаури, Батлеру не удалось вдохновить никого. В раздевалке «Хит» сегодня будет серьезный разговор.
«Селтикс» закончили матч с элитной бросковой линией 50-50-90 – не менее 50% точности трехочковых, не менее 50% двухочковых, не менее 90% со штрафной линии.
Это противостояние обещает быть интересным на дистанции – но пока совершенно не цепляет в отдельных матчах. Хочется, чтобы в ближайших играх на паркет наконец-то вышли обе команды, а не только какая-то одна.
После разгрома в первой игре Име Удока сделал ответный ход и выровнял ситуацию. Следующий шаг – за Эриком Споэльстрой.
Серия переезжает в Бостон.
- Дата проведения
- 20 мая, 03.30, «FTX Arena»
- Майами
- Батлер (29), Винсент (14), Струс (6), Адебайо (6 + 9 подборов), Такер (5) – старт; Оладипо (14), Хирро (11), Калеб Мартин (7), Робинсон (6), Дедмон (2), Юртсевен (2), Хайсмит (0).
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