«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

Древнейший мем НБА.

Привет! Вы в блоге «НБА для начинающих» – и сегодня можете узнать, почему в баскетбольном разделе весной так часто шутят о рыбалке.

«Бруклин Нетс» внезапно оказались единственной командой этого розыгрыша плей-офф, не сумевшей выиграть ни одного матча. «Атланта», продравшаяся через два матча плей-ин, «Новый Орлеан» с отрицательной разницей побед и поражений, «Чикаго» против действующего чемпиона, «Денвер» в статусе абсолютного аутсайдера против «Голден Стэйт» – все уже минимум однажды победили, и продолжают играть в плей-офф.

А «Бруклин», который полгода назад называли фаворитом чемпионской гонки, вылетел первым. На телевидении, в соцсетях и даже в комментариях на Sports.ru бруклинцев уже посадили на катер и отправили на рыбалку.

На рыбалку? Это какое-то ругательство?

Не совсем.

Никто не спорит, игроки НБА – заядлые рыбаки и мореходы. В позапрошлогоднем «пузыре» в Диснейленде баскетболисты чаще всего коротали время с удочкой у пруда (куда по просьбе лиги специально закинули побольше рыбы, чтобы игроки не оставались без наживы), Пол Джордж даже побеждал в полупрофессиональном турнире по спортивной рыбалке, у Клэя Томпсона теперь прозвище «Капитан».

Но с личными увлечениями игроков эта рыбалка не связана.

Как все-таки относится вылет из плей-офф к рыбалке?

Мем про «рыбалку» – один из самых старых и культовых в НБА. Происходит он из выражения «уехал рыбачить» (gone fishing), в английском языке так обозначают избавление от чего-то надоедливого, рутинного, тягостного – например, работы.

И когда кому-то больше не нужно трудиться на ненавистной работе, говорят, что человек теперь «на рыбалке». Потому что рыбалка – это высший дзен.

Поэтому шутка в том, что вылетевшая из плей-офф команда «задержалась в офисе», но теперь может, наконец, поехать в отпуск.

Но каждый мем еще кто-то должен запустить. Авторы «рыбалки в НБА» – легенды спортивного телевидения, ведущие Inside The NBA, а конкретно Кенни Смит. Еще в середине 00-х в передаче появился сегмент «Gone Fishin’», посвященный вылетевшим командам – с оформленными в духе времени «фотожабами».

Стандартный сюжет – баскетболисты и тренеры в компании Кенни Смита и знаменитостей отправляются рыбачить и хвастаются уловом. Иногда к ним присоединяются другие ведущие Inside The NBA: Эрни Джонсон и чудесная парочка Шакил О’Нил – Чарльз Баркли.

Изначально «на рыбалку» отправляли только тех, кто играл в плей-офф и вылетел из него, но потом стали так провожать в отпуск и те команды, кто вообще туда не попал.

«Это стало традицией каждого плей-офф, – рассказывает продюсер передачи Джереми Левин. – Как только команда выбывает, мы отправляем их рыбачить. Каждый год пытаемся добавить новые слои, новые шутки».

Идея появилась у Кенни Смита, когда он еще играл. В 90-е маскот «Финикса» легендарная Горилла в плей-офф все время размахивал удочкой перед соперниками, намекая, что те скоро «поедут на рыбалку». Кенни Смит с «Хьюстоном» как-то был в гостях против «Санз» в тяжелой серии, «Рокетс» отставали. В таймауте разыгрывающий собрал команду вокруг себя, показал на маскота, рявкнул: «Мы не поедем ни на какую рыбалку!» – и «Хьюстон» отыгрался, выиграл серию, а позднее стал чемпионом.

Своим личным мемом Смит решил поделиться с публикой, когда закончил карьеру и перешел на телевидение.

С тех пор автор фотожаб дизайнер телеканала TNT Алекс Хувурас уже 15 лет клеит головы на стоковые изображения рыбаков. Первой его работой стала картинка с Джорджем Карлом, одним из самых нелюбимых игроками тренеров. К сожалению, история не сохранила первый шедевр.

Но публике сегмент понравился, и уже в 2006-м всем вылетевшим командам досталось по фотожабе.

Забавнее всего, конечно, вглядываться в детали и искать пасхалки. «Я узнаю, кто из этого города, кто из звезд ходит на матчи, стараюсь миксовать игроков и знаменитостей ради забавы. И потом очень много фотошопа. Некоторые картинки отнимают пару часов – пытаюсь добавить маленькие шуточки, что-то подписать на футболку или добавить какие-то детали на задний фон», – так описывает процесс Хувурас.

На некоторых «рыбацких» картинках появляется подпись «1-2-3-Канкун!». Это еще один мем НБА: защитник «Лейкерс» Ник Ван Эксел в 1998 году нелепо пытался снять напряжение в команде, всухую уступавшей «Юте» в финале конференции. Перед матчем он в общем «хаддле» выкрикнул «1-2-3-Канкун!» – на мексиканский курорт Канкун многие американцы уезжают в отпуск или на каникулы, так что это имя нарицательное. «Лейкерс» проиграли и вылетели (история умалчивает, кто из игроков все-таки после этого полетел в Канкун), глупыша Ника после такого проступка обменяли, а фраза прижилась.

Иногда формат выходит за рамки НБА – на рыбалку программа отправляла многих, от Тайгера Вудса в компании Баркли до собственной съемочной группы.

А чудачества иногда выходят за рамки безопасности... Шак с удочкой во время сегмента Gone Fishin’ однажды чуть не свалился с балкона.

Галерея «рыбаков» разных лет – какие интересные детали вы сможете найти? Какие классические моменты всплывают в памяти из-за шуток Gone Fishin’?

Алекс доволен своей работой и вкладом в культ передачи Inside The NBA. «Я вообще не планировал работать на телевидении или в графическом дизайне – я учился на художника. Я даже не знал, что существует такая работа, как дизайн телетрансляций. Мне повезло здесь оказаться. Как-то я попытался объяснить родителям, чем занимаюсь, и отец переспросил: «Ты пишешь шутки что ли?». Я ответил: «Пап, помнишь, я рисовал всякие глупые картинки в школе и получал за это от учителей? Ну, теперь мне за это платят».

Ничто так не объединяет баскетболистов, как рыбалка. А точнее так, как вылет из плей-офф.

Ведь только 1 команд НБА станет чемпионом. 10 остановятся еще в регулярке, следующие 4 вылетят по итогам минитурнира плей-ин. И целых 15 – ровно половина – вылетят в апреле, мае, июне из плей-офф.

И как только они это сделают, Кенни, Шак, Чак, Эрни наденут рыбацкие панамки и шапочки для плавания, возьмут удочки, начнут кидаться рыбой и творить прочее безумие в студии, а потом открыткой Алекса Хувураса поздравят очередных неудачников с заслуженной рыбалкой.