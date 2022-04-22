«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

Привет! Вы в блоге «НБА для начинающих», где мы знакомим читателей с миром НБА в самых простых и понятных терминах и историях. Сегодня поговорим о «Чикаго Буллз». Если у вас до сих пор эта команда ассоциируется с одним человеком – это нормально. Но у нее были другие герои и после Джордана, есть новые герои прямо сейчас, так что давайте освежим в памяти историю «Буллз» в XXI веке.

Эффект Майкла Джордана можно измерить еще и так: после его ухода в 1998 году «Чикаго Буллз» ни разу не становились чемпионами и даже не выходили в финал НБА, но «Быки» все еще остаются одной из самых популярных команд в баскетболе – хотя выросло уже целое поколение болельщиков, не видевшее вживую игры Майкла.

«Чикаго» существует как будто вне времени и даже вне НБА: многие носят символику «Буллз» – кепки, майки, шорты, кроссовки – даже не догадываясь, играет ли сейчас «Чикаго» в плей-офф.

Играет.

Впервые за пять лет, кстати.

И в первом раунде клубу сразу же достался действующий чемпион – соседи из Милуоки. «Буллз», хотя и лидировали на Востоке в какой-то момент в середине сезона, к концу свалились на шестую строчку и выглядят заведомыми аутсайдерами в этой паре. Но «Быки» достойно смотрелись в первом матче, а во втором вообще украли победу и отобрали преимущество домашней площадки. Следующие две игры пройдут в «Чикаго».

Когда-то «Буллз» Майкла Джордана были в таком же положении. Первый за пять лет выход плей-офф и «Милуоки» в соперниках. Только тогда Майкл был новичком, а «Чикаго» – одной из самых непопулярных команд в американском спорте. Когда Джордан в 1998-м уходил из баскетбола во второй раз, уже в статусе величайшего игрока НБА, «Буллз» превратились в бренд, выходящий за рамки спорта. И там он и остается.

Тогда, в сезон «Последнего танца» и шестого чемпионства, Майкл Джордан лидировал в команде (и во всей лиге) по набранным очкам, Деннис Родман лидировал в команде (и во всей лиге) по подборам, Скотти Пиппен лидировал в команде по передачам. Потом грянул локаут, баскетбол остановился, а когда вернулся – Джордан был на пенсии, Родман отчислен, Пиппена обменяли в «Хьюстон».

«Титулы выигрывают не игроки и тренеры. Титулы выигрывают организации» , – неосторожно заявил генеральный менеджер клуба Джерри Краузе, на которого потом повесили всех собак за коллапс клуба.

С тех пор организация никаких титулов не выигрывала и каждые 3-5 лет ищет новых вожаков. Насколько успешно? Что ж, это можно проверить квизом. Вот, кто лидировал в команде по Очкам, Подборам и Ассистам в «Чикаго» после ухода Большого Трио (кликните по картинке, если вы читаете пост из приложения):

Не так-то просто вспомнить хотя бы половину, даже если вы следили за НБА последние 25 лет. А если не следили – то вообще вспоминаются единицы.

Так какие же взлеты и падения (в основном падения) происходили с «Чикаго» после Джордана? Давайте вспоминать.

Пост-джордановский «Чикаго» мгновенно упал на дно

Менеджемент «Буллз» собрал великую династию в 1990-е. Но оказался одноразовым – все следующие шаги управленцев были хаотичными. Большие команды часто грохаются на дно в конце своего существования – вопрос в том, насколько быстро они смогут от него оттолкнуться.

Как вы наверняка знаете из «Последнего танца», «Буллз» в 1999-м были разрушены до основания. Ушли не только Джордан, Пиппен и Родман – закончился контракт у Стива Керра, обменяли стартового центрового Люка Лонгли, разорвали контракты еще с 4 игроками чемпионской команды. На локаутный сезон остались лишь Тони Кукоч, Рон Харпер да парочка вчерашних резервистов, но даже они покинули клуб в течение двух последующих «похмельных» лет.

А еще оставил свой пост главный тренер Фил Джексон. Причем смену ему нашли еще раньше, до последнего чемпионства.

Заменить Фила было невозможно – только не с командой в режиме глубокой перестройки. Но его наследник не мог даже сгладить впечатление от провала. На расстрельную должность заступил Тим Флойд из университета Айова Стейт, протеже генменеджера Джерри Краузе.

По итогам первого сезона Флойда «Буллз» не просто не попали в плей-офф, а оказались последними на Востоке. Всего 26% побед.

В следующем сезоне они выступили еще хуже. Через год – еще хуже.

Как Флойд начал свой четвертый сезон? Не поверите. Еще меньше побед! И увольнение в середине сезона. Молодая команда не росла, а регрессировала. В итоге у Тима Флойда набралось 190 поражений с 239 матчах. 20% побед – это был худший в истории показатель среди тренеров, у кого хотя бы два полных сезона в НБА.

В клубе была топовая молодежь. Потеряли абсолютно всех

Но низкие позиции в турнирной таблице = высокие выборы на драфте, верно? К тому же в результате обмена чемпионского состава Джерри Краузе получил дополнительные пики в первом раунде. И при всех своих ошибках, поиск талантливой моложежи всегда был сильной стороной Краузе, бывшего скаута.

В эпоху Тима Флойда клуб пополнили четыре будущих участника Матча всех звезд, три из которых даже попадали в сборную сезона, а двое стали Лучшими оборонительными игроками НБА, а также еще один яркий новичок, который был очень близок к статусу звезды, а потом превратился в одного из лучших «шестых игроков» в истории баскетбола.

Вот только каждый из этих молодых игроков добился своих успехов в другом клубе, не в «Чикаго». На всех поставили крест раньше времени:

• Элтон Брэнд был первым пиком драфта-1999, который достался «Буллз» по итогам лотереи после постчемпионского падения. Мощный форвард сходу стал набирать 20 очков и 10 подборов, но поскольку это не превращалось в победы, Краузе разочаровался в нем.

• В середине того же драфта клуб выбрал цепкого и пока еще управляемого Рона Артеста – поклонник Джордана и Родмана мечтал стать новым лидером «Чикаго».

• Следующий драфт-2000 принес сразу два лотерейных выбора (один – от обмена Кукоча, второй от собственной беспомощности), один из которых был потрачен впустую, зато под другим взяли Джамала Кроуфорда, которому в будущем отводили роль стартового разыгрывающего клуба.

• после этого в пустую платежку подписали двух молодых и ценных свободных агентов – бомбардира Рона Мерсера и центрового Брэда Миллера.

Пятерка Миллер-Брэнд-Артест-Мерсер-Кроуфорд не выиграла бы титул, но довольно скоро начала бы побеждать.

Краузе был нетерпелив.

• Не понравившийся ему Брэнд после двух сезонов в «Чикаго» был отправлен в день драфта в «Клипперс». Взамен Краузе получил второй номер драфта и взял Тайсона Чендлера. Вполне равноценный размен, если посмотреть на будущие карьеры Брэнда и Чендлера.

Но «Чикаго» теперь был одержим идеей «Двух башен», а Краузе видел в 19-летнем Чендлере нового Кевина Гарнетта. А нового Шака он увидел в другом тинейджере Эдди Карри. Теперь у «Буллз» было слишком много центровых, причем Чендлер-Карри еще не были готовы к НБА.

«Чикаго» все равно не собирался ждать. В середине сезона Артеста и Миллера отдали в «Индиану» на ветерана Роуза. Нет, не Деррика – всего лишь Джейлена Роуза.

Совсем скоро Миллер и Артест будут представлять новый клуб на Матче звезд; Элтон Брэнд уже попал туда из «Клипперс». «Чикаго» все еще на дне. Не помогает смена тренера. Не помогает даже уход Краузе на пенсию – его меняет экс-игрок чемпионских «Буллз» Джон Пэксон.

Окей, у «Чикаго» все еще оставались Кроуфорд и Чендлер, плюс новые высокие пики…

Второй номер драфта Джей Уильямс слетает с мотоцикла и завершает карьеру после одного сезона в НБА. У Эдди Карри начинаются проблемы с сердцем, у Тайсона Чендлера – с тестами на марихуану. Кроуфорду «Чикаго» не хочет платить.

С последнего чемпионства прошло всего несколько лет, а клуб уже дважды менял курс, списывал одних молодых лидеров и находил других.

Теперь это внезапно британские подданные.

Бен, Луол и уныние 2000-х

Драфт-2004 – один из самых успешных в истории клуба. В лотерее были выбраны чемпион NCAA Бен Гордон и лучший первокурсник ассоциации Луол Денг. Оба представляют совсем не баскетбольную Великобританию: Бен родился в Лондоне в семье американцев, а Луол переехал в страну из Судана как беженец.

Один из лучших снайперов нулевых Гордон и мультифункциональный атлетичный Денг были отличными «гамма-звездами», которые могли играть вторую-третью роль в топ-команде. Проблема «Чикаго» 00-х в том, что менеджмент Пэксона и новые тренеры (сначала Скотт Скайлз, потом Винни Дель Негро) видели в них альфу и бету.

С 2004 по 2010 «Чикаго» был клубом «41-41»: скучный середняк, выигрывающий половину матчей – чаще всего ровно половину. «Быки» постоянно преодолевали планку в сорок побед, но не могли добраться до пятидесяти; регулярно играли в плей-офф, но выиграли лишь одну серию (Денг и Гордон удивили всех и всухую вынесли в первом раунде действующих чемпионов «Майами» с Шаком и Уэйдом).

Одно исключение – поворотный сезон-07/08. Клуб не смог закрепить прошлогодний успех в плей-офф, провалил старт сезона, Скайлз поссорился с Пэксоном и был отправлен в отставку, у Денга начались травмы, Гордон отвлекался на разговоры о контракте (у них с Денгом они как раз подходили к концу).

Даже в такой ситуации «Буллз» с тренерами-временщиками не проиграли достаточно матчей для хорошей преддрафтовой позиции. Девятое место с конца и всего 1,7% шансов в лотерее на местную звезду – уроженца «Чикаго» Деррика Роуза.

И тут «Буллз» вытянули выигрышный билетик.

После двух сезонов, потраченных на притирку к взрослому баскетболу, Роуз и «Чикаго» завили о себе. Но это уже были 2010-е. В команде был новый тренер, новый менеджер, новые звездные помощники.

Лучшая эпоха после Джордана

В 2009 году Джон Пэксон передал функции генменеджера помощнику Гару Форману, сам получил титул вице-президента «Чикаго». Никто не понимал, кто за что отвечает в «Чикаго», и позднее двоевластие подведет команду, но в начале 2010-х все работало.

В сезоне-2010/11 «Буллз» выиграли 62 матча – лучший результат в лиге. Том Тибодо, ранее работавший ассистентом в чемпионском «Бостоне», был признан лучшим тренером. Гар Форман – лучшим управленцем. Деррик Роуз – лучшим игроком, это самый молодой MVP в истории НБА.

И у Роуза была отличная поддержка. Опытный Карлос Бузер в любой момент мог набрать 20+10, Молодой Жоаким Ноа превращался из корявого волосатика в одного из лучших защитных центровых НБА, а еще в команде оставался и Луол Денг – оправившийся от болячек и готовый играть все 82 игры.

И, как казалось Тому Тибодо, и все 48 минут.

Лидеры «Буллз» играли много – возможно, слишком много. «Буллз» дошли до финала Востока, где их остановил «Майами» Леброна. Следующий сезон был сокращен из-за локаута, короткая предсезонка сильно ударила по «Чикаго». Денг проводил лучший сезон, но снова стал травмироваться. «Буллз» даже так вновь стали лучшей командой регулярки…

…а потом в первой же игре плей-офф колено Роуза щелкнуло.

За следующие два года Деррик проведет всего 10 матчей. За это время Денг попадет на второй Матч всех звезд. Жоаким Ноа будет назван Лучшим оборонительным игроком НБА и будет лидировать в НБА по передачам среди центровых. А главное – в клубе вырастет новый лидер.

Теперь это команда Джимми Батлера

Джимми Батлер сверкнул еще в плей-офф 2013-го против «Майами» в свой второй сезон – Тибодо его случайно обнаружил на дальнем конце скамейке в конце сезона.

К старту сезона-14/15 от «Чикаго» ждали многого. Только «Кливленд» с вернувшимся Леброном котировался выше на Востоке – и «Буллз» действительно финишировали сразу за «Кэвз» (окей, Восток выиграла вообще «Атланта» с 60 победами, но ее не воспринимали всерьез ни тогда, ни после).

Увы, третье место означало, что с Леброном нужно встречаться уже во втором раунде. В серии против «Кэвз» Роуз выдал свой лучший баскетбол после возвращения – но победил опять Джеймс.

Это был первый и последний полноценный год, который Роуз, Батлер и Ноа (и примкнувший к ним Пау Газоль) провели вместе. Тибодо поругался то ли с Форманом, то ли с Пэксоном, то ли с обоими, и его уволили (то ли Форман, то ли Пэксон, то ли вообще владелец клуба Джерри Райнсдорф).

В назначении нового тренера «Буллз» повторили ошибку с Тимом Флойдом… повторили под копирку.

О Фреде Хойберге в «Чикаго» говорили еще до увольнения Тибодо. Фред Хойберг тоже переходил из университета Айова Стейт. Более того – Хойберг играл у Флойда и в Айове, и позднее в «Буллз». И он так же сильно отличался характером и стилем от Тибодо, как Флойд – от Фила Джексона. Слишком много совпадений (или это не совпадения вовсе?).

Первое, что сделал новый тренер – убрал Ноа на скамейку запасных. Затем сократил броски Роуза. Джимми Батлер продолжал прогрессировать, но клуб вновь упал в зону «41-41»: 42 победы и мимо плей-офф в первый сезон, 41 победа и вылет в первом раунде – во втором.

Роуза обменяли в «Никс» еще после первого. Вместо него подписали другого коренного чикагца Дуэйна Уэйда, а заодно и Рэджона Рондо, но трио с Батлером не получилось: Дуэйн и Джимми скорешились, но не пускали в свою тусовку ни Рондо, ни новую молодежь.

Батлера обменяли в «Миннесоту», Уэйда и Рондо отчислили. «Чикаго» в очередной раз падал на дно.

Оттолкнуться от него помог Артурас Карнишовас

Первые сезоны новый «Чикаго» «держался» на компенсации от «Тимбервулвз»: Зак Лавин, Лаури Маркканен, Крис Данн. Но команда была неуправляемой, и менеджмент решил вопрос по-своему: уволил мягкого Хойберга и выбрал из его ассистентов главную противоположность – Джима Бойлена. Раз с сержантом Тибодо получалось что-то, значит, нужен сержант Бойлен?

Это была катастрофа. Во-первых, игроков калибра Роуза или Батлера тут не было – они были как раз у Тибодо, теперь в «Миннесоте». Во-вторых, Бойлен оказался именно тем, что называют в простонародье «физрук».

Клуб дважды выбирал на драфте седьмым и выбирал адекватно: Уэнделл Картер, Коби Уайт. Но выбирать «адекватно» – недостаточно в НБА.

В 2020-м клуб пошел на новую перестройку, теперь глубинную. Гар Форман был уволен, Джон Пэксон переведен на почетную должность советника, Бойлена убрали, главным тренером назначили Билли Донована. На драфте пошли на риск, взяли под 4-м номером очень сырого форварда Патрика Уильямса, которому за несколько месяцев до драфта прогнозировали лишь середину-конец первого раунда.

В середине сезона пошли на новый риск – вроде бы не попадая в плей-офф, отдали будущие выборы на драфте на «звезду пустых калорий» Николу Вучевича – черногорский центровой набирал красивую статистику в «Орландо», но не побеждал и не защищался.

В плей-офф Лавин, Вучевич, Уильямс и Донован «Чикаго» не затащили.

Но все эти шаги оказались только фундаментом для будущего проекта. Проекта за авторством Артураса Карнишоваса.

Литовец в 90-е стал первым советским баскетболистом, переехавшим играть за колледж в США, а затем провел звездную, но короткую карьеру в Европе – в основном в «Барселоне». Затем стал работать в офисе НБА, организовывал молодежные лагеря лиги в Европе, а потом стал помощником Масаи Уджири – будущего чемпиона НБА Масаи Уджири – когда тот работал в «Денвере». Уджири ушел выигрывать титул в «Торонто», а Карнишовас остался в «Наггетс», поднимался в менеджменте клуба все выше, помогал драфтовать и развивать Йокича, а потом созрел до самостоятельной работы.

«Бруклин» ему не доверили. «Милуоки» не доверили. Вакансия в «Денвере» тоже была занята, а вот «Чикаго» ухватился за литовца.

Все действия Карнишоваса в первый сезон, как оказалось, были подготовкой. Летом «Чикаго» провернул исключительно красивые по технике сделки: не имея места под потолком зарплат, «Буллз» заполучили трех ценных свободных агентов – Демара Дерозана, Алекса Карузо и Лонзо Болла.

Изначально казалось, что кто-то здесь лишний. Многие прогнозировали, что этот «Чикаго» с избытком игроков периметра и незащищающимся центровым вновь надолго упадет в зону «41-41» – ни прогресса, ни высоких пиков, ни побед в плей-офф. Тем более чуть ли не единственный форвард клуба Патрик Уильямс выбыл почти на весь сезон из-за травмы запястья.

Но Зак Лавин на волне олимпийского успеха продолжил доказывать, что он не просто данкер-попрыгунчик. Донован нашел варианты, как играть без форвардов. Лонзо Болл (пока не вылетел с травмой) и всеобщий любимец Алекс Карузо держали защиту клуба на уровне.

А Демар Дерозан просто выдал лучший сезон в карьере.

Организации не выигрывают титулы – без звезд. Звезды не выигрывают титулы без организации.

Еще два года назад у «Чикаго» не было ни того, ни другого. Всплеск на несколько лет с Роузом и потом Батлером, казалось, еще долго будет единственным светлым пятном в истории «Буллз» после Джордана. Но все изменилось.

Теперь у многомиллионной армии «Чикаго» вновь появился повод посмотреть на баскетбол любимой команды.

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Daniel, Doug Pensinger; globallookpress.com/DUOMO/PCN; REUTERS/Michael McLoone-USA TODAY Sports