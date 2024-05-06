Пять главных сюжетов «Финала четырех»-2024 Единой Молодежной Лиги ВТБ

Подводим итоги молодежного чемпионата.

3 и 4 мая отгремел «Финал четырех»-2024 Единой Молодежной Лиги ВТБ, в котором мы увидели игроков, которые в будущем могут стать звездами основного чемпионата! И вот, когда эмоции уже улеглись, самое время подвести итоги этого турнира и выделить пятерку главных сюжетов прошедших двух игровых дней.

«Зенит-М» – снова чемпионы, и снова с Егором Рыжовым в составе

В первую очередь, конечно, стоит написать о победителях турнира. Коллектив Артема Комогорцева (лучший тренером сезона-2023/24) с октября по май сталкивался с огромным количеством трудностей, но вопреки всему добился своего и завоевал еще второй трофей за последние 3 года!

«Зенит-М» занял лишь 6 место в регулярном сезоне, которое означало отсутствие преимущества домашней площадки в четвертьфинале против «ЦСП-Химок-2». Однако это не помешало сине-бело-голубым обыграть команду Романа Пахнюка и получить путевку в OLIMPBET «Финал четырех»-2024.

В полуфинале против «МБА-Юниор» за 6 минут до конца основного времени матча пятый фол получил лидер петербуржской команды Егор Рыжов. «Зенит-М» проигрывал «-7» за три с половиной минуты до конца основного времени матча. Кажется, все говорило о том, что команда должна потерпеть поражение и отправиться в битву за бронзовые медали, но коллектив Комогорцева не сдался и перевел игру в овертайм, а уже в дополнительной пятиминутке переиграл москвичей по всем статьям и вышел в финал.

В финале против «ЦСКА-Юниор» у гостей столицы также возник ряд проблем: Павел Земский, отметившийся 24 очками в полуфинале и набравший 9 за первую половину битвы за золото, ничего не забил во второй половине финала; Павел Антипов, набравший 10 очков против «МБА-Юниор» и стабильно выступавший весь сезон на уровне Суперлиги, в решающем поединке отметился лишь 2 очками при 1/6 с игры; команда из Санкт-Петербурга за 3 минуты до конца игры проигрывала армейцам. И тем не менее «Зенит-М» вновь справился с трудностями и стал чемпионом Единой Молодежной Лиги ВТБ!

Безусловно, стоит упомянуть самого ценного игрока «Финала четырех» Егора Рыжова. Я писал о нем и в превью турнира (тот случай, когда не угадать с выбором было невозможно). Центровой вошел в этом сезоне в символическую пятерку мужского чемпионата Суперлиги, так что его игра 3 и 4 мая – очередное подтверждение того, что совсем скоро мы увидим этого парня, стабильно выступающего в Единой Лиге ВТБ! Рыжов в финале за 29 минут на паркете записал в свой актив 23 очка (Егор набрал 8! из 10 последних очков «Зенита-М») и 19 подборов (10 из них на чужом щите)! Безоговорочный MVP, что уж тут сказать! Кстати говоря, Егор – первый игрок в истории турнира, который три года кряду выигрывал индивидуальную награду (в 2022 и 2023 годах он попадал в символические пятерки).

MVP регулярки Даниил Ключенков отдал все силы, но выиграл лишь серебро

Самый ценный игрок регулярного чемпионата не сдержал слез после завершения финального матча. Понять Даниила можно, ведь он так и не выиграл Единую Молодежную Лигу ВТБ в статусе лидера. У него есть чемпионство сезона-2020/21, но в том году Ключенков не попал в заявку команды на проходивший тогда в Санкт-Петербурге «Финал восьми» (не мудрено, ведь все игроки из того состава сейчас имеют важные роли в клубах Лиги ВТБ/Суперлиги и старше Ключенкова минимум на 2 года).

Далее был сезон-2021/22, в финале которого армейцы уступили «Зенит-М», Ключенков в финале сыграл 4 минуты.

В прошлом же году москвичи вылетели в четвертьфинале, обидчиком снова выступил клуб из Санкт-Петербурга, суммарная статистика Ключенкова в 2 матчах той серии: 58 минут на паркете, 19 очков (8/18 с игры, 1/4 трешки), 10 подборов, 2 результативные передачи, 2 перехвата и 3 блокшота.

В закончившемся позавчера «Финале четырех» Даниил феерил: в полуфинале против «СШОР Локо-2» за 24 минуты на паркете он собрал 20 очков (8/13 с игры; 3/6 трехи), 6 подборов, 4 результативные передачи, 3 перехвата и блок-шот.

В финале с «Зенит-М» Ключенков стал самым результативным в составе своей команды: 15 очков (5/10 с игры; 2/6 трешки), 5 подборов и 1 перехват. Именно его защита против Рыжова и точная трешка сделали счет равным (67:67) за 4 с половиной минуты до конца матча. Более того, 3/3 с линии в исполнении Даниила вывели «ЦСКА-Юниор» вперед (72:71) за 2 минуты и 45 секунд до завершения финала.

Все завершилось поражением армейцев и заслуженным включением лидера команды в символическую пятерку. За три года у коллектива Ключенкова так и не получилось переиграть «Зенит-М» в плей-офф, хотя Даниил однозначно сделал все от себя зависящее!

Всеволод Ищенко блистал в регулярном сезоне, продолжил блистать и на «Финале четырех»

Ищенко, как и Ключенкову с Рыжовым, также был посвящен отдельный абзац в превью турнира. И тут получилось угадать, потому что Всеволод продолжает показывать прогресс и держать высокую планку! В прошлом сезоне он вошел в символическую пятерку «Финала восьми» ДЮБЛ, а в этом году был однозначным лидером молодежки. Всеволод за 2 игры прошедшего «Финала четырех» провел на площадке более часа и записал в свой актив 41 очко (11/26 с игры; 2/6 издали), 12 подборов, 14 результативных передач, 4 перехвата и блок-шот. Ищенко стал самым эффективным (с точки зрения эффективности) игроком своей команды и в полуфинале (34 балла), и в битве за 3-е место (25 баллов). И это при том, что рядом с ним играло 5 прошлогодних чемпионов, и все они на год старше Ищенко (речь о Сергее Щетинине, Демиде Тюлюбаеве, Данииле Гинько, Никите Рябове и Артеме Орешникове).

Заслуженное попадание в символическую пятерку! Убежден, что Ищенко будет вызван на летний сбор национальной команды U20. Желаю ему в следующем сезоне получать еще больше игрового времени во взрослом баскетболе (в Суперлиге за фарм-команду «Локо») и стать MVP Единой Молодежной Лиги ВТБ (следующий сезон станет для него последним по молодежке). У него все для этого есть!

Клим Адайкин и его снайперские способности

Адайкин усердно готовился к турниру, индивидуально тренируясь с Михаилом Карпенко, делал особый акцент на улучшении эффективности дальнего броска (проверить этот факт можете в телеграм-канале Karpen Strategem). Клим не вышел в стартовой пятерке ни в полуфинале, ни в поединке за бронзу, но в матче против «Зенита-М» он стал самым результативным игроком своей команды, набрав 22 очка (8/13 с игры, 4/6 трешки) и добавив к ним 3 подбора, 4 результативные передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота. По сути, Адайкин стал главным творцом возвращения москвичей в игру (к большому перерыву они уступали «-19», а закончилось все овертаймом). Адайкин впервые (!!!) в карьере забил 4 трешки за игру (даже на детском уровне в официальных матчах он забивал максимум трижды за матч издали) при 6 попытках с дистанции! И все это при том, что по сезону его реализация трешек составляет 26,6%, а по карьере – 24,3%. Более того, Клим набрал 19 из 22 своих очков во второй половине: тяжело это проверить, но есть ощущение, что это его рекорд по очкам во второй половине в молодежном баскетболе.

В матче за бронзу против «СШОР Локо-2» было видно, что москвичам не хватает сил (их полуфинальный поединок, ушедший в овертайм, завершился позднее 21:00 3 мая, а матч за третье место стартовал в 14:00 4 мая). И даже в таких условиях Клим против бывшей команды (Адайкин 3 года провел в системе «Локо») выглядел здорово, набрал 10 очков и сделал 4 подбора, 1 результативную передачу и 1 перехват.

Клим – огромный молодец. Если он продолжит совершенствовать свой дальний бросок, остановить его будет очень сложно (прямо сейчас это 195-сантиметровый разыгрывающий с отличным видением площадки, хорошей игрой в защите и агрессивным проходом). Заслуженное попадание в символическую пятерку «Финала четырех»! Получается, индивидуальная работа с Михаилом Карпенко пошла на пользу!

Стальные нервы Семена Буринского

Семен 2005 года рождения. Его рост 183 см, вес 65 кг. И ехал он на «Финал четырех» в статусе «бэк-ап» разыгрывающего, сменщика Ивана Прокопенко. Последний весь сезон играл в Суперлиге и стабильно получал там серьезную роль и большие минуты, в то время как Буринский играл только в молодежном чемпионате (хотя в 5 матчах Суперлиги он все же уже успел принять участие), и даже там был весьма нестабилен: по сезону за 49 матчей в молодежном баскетболе 7,8 очков в среднем за матч (43% двухочковых, 23,4% трехочковых), 4,3 результативные передачи на 2,6 потерь.

Но! Бойцовский характер и «лед в его венах» сделали свое дело!

В полуфинале против «МБА-Юниор» Буринский сыграл 38 минут (больше всех в команде! При живых-то Антипове, Прокопенко, Земском, Рыжове, а также МВП ДЮБЛ Егоре Евстафьеве). Набрал 19 очков (8/13 с игры; 3/6 трешки), и при этом 11 из них (!) были набраны в четвертой четверти и овертайме (6 в четвертой, 5 в овертайме), когда команда либо уступала в счете, либо минимально вела. Это говорит о невероятном хладнокровии и «Mamba mentality». Кстати говоря, последние очки «Зенит-М» в основном времени полуфинала – это точная трешка Буринского.

В финале против «ЦСКА-Юниор» за 21 минуту на паркете Семен набрал 10 очков (4/7 с игры; 2/5 трешки) и при этом 8 из них – во второй половине (2 очка, когда команда уступала; трешка, когда счет был равным; затем еще одна трешка, когда у команды было лишь «+3»).

Суммарно за 2 матча Буринский провел на площадке 59 минут (больше, чем его главный конкурент на позиции разыгрывающего Иван Прокопенко, который, к слову, на год старше Семена), отметился 29 очками (12/20 с игры, 5/11 трешки), 8 результативными передачами и 3 перехватами. При этом 19 очков из 29 Семен набрал во вторых половинах игр при плотной борьбе, когда цена ошибки была очень-очень высока.

Начинайте персонально болеть за этого парня сейчас, пока это не стало мейнстримом! В баскетболе он способен на многое и себя на взрослом уровне еще покажет!

Степан Будяков

Фото: Единая Лига ВТБ