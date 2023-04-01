Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором утверждают, что российский баскетбол стоит вашего времени.

9 лет назад краснодарцы уже были в шаге от такой сенсации.

От статуса «лучшей команды в истории Лиги» до претендента на вылет в полуфинале – месяц. ЦСКА заходил в серию с «Локо» явным фаворитом, где краснодарцам светил хорошо если джентельменский свип (1-4). Но спустя полторы недели после стоит признать: никто из нас ничего не смыслит в прогнозировании. «Локомотив-Кубань» не просто не сдается – он продолжает удивлять, хотя, казалось бы, Александр Секулич уже вскрыл все карты.

На пятый матч серии ЦСКА внес в заявку Николу Милутинова, который пропустил две игры из-за травмы голеностопа. Как окажется позже, это был больше тактический ход: центровой заметно похрамывал на предматчевой разминке и на паркете все-таки не появился.

Возможным возвращением сербского гиганта «Локо» испугать не удалось, а вот раззадорить – более чем. Уже в первой четверти краснодарцы оторвались на «+14» – такого преимущества у них не было ни разу в серии. По ходу второй 10-минутке разница в счете была еще более шокирующей – 20 очков преимущества южан!

Просто для справки: никто за всю историю плей-офф Лиги ВТБ столько не отыгрывал.

Пока «Локо» методично уничтожал чужую защиту (49 очков за половину – нечасто удается набрать в Москве так много), армейцы боролись сами с собой. Симпатичная команда Райковича образца «регулярки» куда-то испарилась, а за пределами дуэта Швед – Уэйр как будто образовалась безликая группа поддержки: Ухов, Давидовац, Мур, Курбанов, Комолов выглядели одинаково неэффективно в нападении, полностью возложив ответственность за результат на лидеров.

И зря. В первой половине их и не было.

Алексей Швед: 0/6 с игры, 3/4 штрафные, «-19» в графе «+/-»

Каспер Уэйр: 0/6 с игры, 2/2 штрафные, «-16» в графе «+/-»

Антон Астапкович (переходил в ЦСКА в статусе российского топ-игрока): 1/7 с игры, 2/2 штрафные, «-2» в графе «+/-»

Кое-как на плаву армейцев держали только штрафные, в которых у них было весомое преимущество перед гостями – 16 попыток против всего 2 у «Локо».

«Самое тяжелое в ситуации, когда ты ведешь много — это не расслабиться и не отдать игру сопернику, потому что можно провалиться», – сказал на послематчевой конференции защитник «Локо» Александр Щербенев. И ведь краснодарцы были невероятно близки к этому «провалиться»: в середине 3-й четверти ЦСКА вернулся с «-20» на «-7».

Эмил Райкович-таки нашел своего джокера – им стал молодой Самсон Руженцев , которого в этой серии не спрашивая задвинули в самый дальний угол скамейки. 21-летний форвард молча отсиделся 4 матча, а затем получил свой шанс и тут же показал, что может быть полезным, вколотив сверху в первой же атаке после своего же подбора.

Именно после появления Руженцева на площадке ЦСКА начал этот камбэк. В итоге Самсон оказался лучшим в команде по подборам (7), передачам (4), перехватам (3) и эффективности (16).

Но ни Руженцева, ни не менее энергичного Девонте Кэйкока (который выглядит вообще самым полезным в последних матчах у ЦСКА) армейцам не хватило, чтобы отыграться. Вместо продолжения камбэка ЦСКА вновь улетел на «-19», проиграв все 3 стартовые четверти, и с большим трудом сумел выиграть последнюю 10-минутку.

Что получилось в сухом остатке? «Локо» нанес ЦСКА самое крупное домашнее поражение в истории Единой Лиги (85:68) , буквально унизив соперника перед почти 5 тысячами его же фанатов, и сделал огромный шаг к выходу в финал. Теперь от победы в полуфинале кубанцев отделяет всего одна победа – а следующий матч «Локо» проведет в родном краснодарском «Баскет-Холле».

В истории Лиги ВТБ была всего одна серия, когда ЦСКА оказывался в ситуации «win or go home» и рисковал не попасть в финал. Состоялась эта серия в четвертьфинале плей-офф 2014, а соперником армейцев, по странному стечению обстоятельств, был именно «Локомотив-Кубань».

Правда, та серия проводилась до 3 побед. «Локо» неожиданно выиграл обе стартовые встречи в Москве, поведя 2-0 и перевезя серию в Краснодар. В тот момент ЦСКА спасла пауза на Евролигу: проиграв в Финале четырех в полуфинале и матче за бронзу, армейцы вернулись из Милана обозленным и быстро разрулил ситуацию, превратив 0-2 в 3-2. После этого столичный клуб всухую выиграл полуфинал (у УНИКСа) и финал (у «Нижнего Новгорода»), взяв очередной титул. Но Этторе Мессину это от увольнения не спасло – клуб и итальянский тренер решили расстаться, а команду возглавил Димитрис Итудис.

Конечно, никто не удивится, если и в этот раз ЦСКА спасется и продолжит борьбу за титул. Вот только «Локо» уже показал, что в этой версии армейцев есть много уязвимостей, а в одной игре может произойти все, что угодно.

ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 68:85 (12:26, 19:22, 19:21, 18:16)

ЦСКА: Девонте Кэйкок (16), Ливио Жан-Шарль (10)

«Локомотив-Кубань»: Девон Акун-Перселл (22), Джейлен Барфорд (13), Андрей Мартюк (11 + 8 подборов)

ВИДЕО

Счет в серии до 4 побед: 3-2 в пользу «Локомотива-Кубань»

Следующий матч: 28 апреля в Краснодаре

Фото: Единая Лига ВТБ