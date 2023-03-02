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10 самых ярких игроков российской молодежки

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«Финал Четырех» Молодежной Лиги ВТБ – это ежегодная ярмарка талантов. Правильнее всего будет сравнить этот «Ф4» с «Мартовским безумием» NCAA – здесь самые талантливые и перспективные российские игроки бьются за первый трофей в своей профессиональной карьере. Кто-то из этих молодых баскетболистов уже получает минуты в клубах Единой Лиги, а кто-то заявит о себе в Лиге ВТБ в самое ближайшее время.

Вот эти герои:

Андрей Топтунов, «Зенит-М»

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 2 матча, 23,0 очка, 4,0 передачи за 30,9 минуты

Статистика в сезоне Единой Лиги ВТБ: 5 матчей, 2,2 очка, 0,4 перехвата за 6,3 минуты

Статистика в сезоне Суперлиги: 11 матчей, 13,3 очка, 4,6 передачи, 2,6 подбора, 1,2 перехвата за 25,7 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: увеличенная версия Каспера Уэйра

20-летний разыгрывающий, который в прошлом сезоне стал MVP «Финала восьми», а также выиграл золотые медали Единой молодежной Лиги ВТБ и Единой Лиги ВТБ, подходит к решающей стадии сезона в статусе главной звезды молодежного первенства.

183-сантиметровый защитник обладает отличным первым шагом и стабильным броском с дистанции, может выступать в роли плеймейкера, но все же больше нацелен на атаку кольца. Несмотря на свой рост, Топтунов нередко пытается закончить атаку в проходе, что в Лиге ВТБ свойственно, например, Касперу Уэйру.

Для Топтунова это последний сезон в молодежной Лиге ВТБ, поэтому можно быть уверенным, что он отдаст все силы, чтобы защитить чемпионский титул и подтвердить статус главной звезды чемпионата.

Кирилл Елатонцев, «Локомотив-Кубань-2-СШОР»

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 12 матчей, 14,5 очка, 8,5 подбора, 2,6 блок-шота, 1,3 передачи, 1,1 перехвата

Статистика в сезоне Единой Лиги ВТБ: 26 матчей, 2,4 очка, 2,1 подбора за 9,2 минуты

Статистика в сезоне Суперлиги: 2 матча, 13,5 очка, 9,0 подбора, 3,5 передачи, 1,5 перехвата, 1,0 блок-шота за 22,1 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: атака Николы Милутинова и защита Малика Диме

Сравнение с Милутиновым, возможно, покажется слишком большим авансом, но для Единой молодежной Лиги ВТБ роль Кирилла Елатонцева действительно схожа с ролью серба для основного чемпионата.

20-летний центровой забивает 60% с игры, идеально играет пик-н-роллы и, вероятно, лучше всех центровых молодежного первенства играет в посте. При этом Елатонцев редко уходит с паркета без дабл-дабла с подборами (8,5 в среднем за игру). Также у него 2,6 блока в среднем за игру – это больше, чем у главной мухобойки Лиги ВТБ Малика Диме!

Два года назад Елатонцев стал MVP регулярного сезона и помог молодежному проекту «Локо» выйти в финал. Теперь его задача – выиграть с командой золотые медали Единой молодежной Лиги ВТБ.

Максим Савченко, МБА-2

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 38 матчей, 10,9 очка, 5,9 подбора, 1,9 передачи за 22,3 минуты

Статистика в сезоне Единой Лиги ВТБ: 12 матчей, 1,9 очка, 1,4 подбора за 7,7 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: Антон Пушков

Этот сезон Максим Савченко однозначно может занести себе в актив: 208-сантиметровый центровой дебютировал в Единой Лиге ВТБ, провел 12 матчей за основную команду, выйдя в стартовой пятерке в 9 матчах, а также стал Самым ценным игроком регулярного сезона молодежного первенства.

19-летний баскетболист отличается хорошей подвижностью, что помогает ему быть очень эффективным на пик-н-роллах и на подстраховках в защите. Иногда кажется, что Савченко буквально копирует игровой стиль своего партнера по команде Антона Пушкова, действующего чемпиона Единой Лиги ВТБ.

Учитывая, что сезон для основной команды уже закончен, у Максима Савченко есть возможность полностью сосредоточиться на «Финале четырех». Тем более, что МБА-2 подходит к решающей части чемпионата в статусе одного из фаворитов и лучшей команды регулярного сезона.

Максим Белошапко, «Химки-2»

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 31 матч, 11,5 очка, 4,4 подбора, 1,7 передачи, 1,5 перехвата за 20,7 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: атакующий вариант Станислава Ильницкого

Один из лидеров клуба «Химок-2» обладает солидными данными (200 см, 93 кг), благодаря чему может закрывать сразу две позиции в защите – легкого и тяжелого форварда. Подвижность помогает Максиму Белошапко в том числе эффективно действовать на подстраховке – в его активе 1,5 перехвата в среднему за игру в этом сезоне.

При этом 20-летний баскетболист обладает уникальными цифрами в атаке в этом чемпионате. Он является единственным игроком сезона, который реализует более 38% из-за дуги и более 50% с игры.

Кстати, еще в 2021 году Максим Белошапко попал в символическую пятерку по итогам «Финала восьми» – и это при том, что многие его соперники были старше на 1-2 года.

Егор Покинко, МБА-2

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 41 матч, 9,6 очка, 4,3 передачи, 3,1 подбора, 1,9 перехвата за 24 минуты

Статистика в сезоне Единой Лиги ВТБ: 8 матчей, 2,6 очка, 0,9 передачи, 0,8 подбора за 7,9 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: Евгений Бабурин на позиции разыгрывающего

20-летний защитник МБА-2 не обладает выдающейся статистикой и редко радует высокой результативностью, однако является одним из самых эффективных игроков сезона и незаменимым механизмом в системе Дмитрия Овсюка.

Не самые солидные антропометрические данные (185 см, 80 кг) защитник МБА-2 компенсирует высоким баскетбольным IQ (4,3 передачи, 4-е место в сезоне), хорошим и стабильным трехочковым броском (37% из-за дуги) и агрессией в защите (1,9 перехвата).

Не удивительно, что в этом сезоне Егор Покинко получил возможность проявить себя в основной команде и после одного из матчей даже удостоился похвалы от наставника МБА Василия Карасева. За основу Покинко провел 10 игр в различных турнирах (4 – в старте), набирая 2,3 очка при 43% из-за дуги.

Егор Рыжов, «Зенит-М»

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 11 матчей, 12,2 очка, 6,3 подбора, 2,4 передачи, 1,1 блок-шота за 21,9 минуты

Статистика в сезоне Единой Лиги ВТБ: 2 матча, 1,0 очка, 1,5 передачи за 9,7 минуты

Статистика в сезоне Суперлиги: 21 матч, 10,6 очка, 5,0 подбора за 20,2 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: 209-сантиметровый Сергей Торопов

Несмотря на то, что Егор Рыжов значительно моложе других героев этого текста (ему лишь 18 лет), на «Финале четырех» к нему будет особое внимание. На последнем «Финале восьми» он стал чемпионом и попал в символическую пятерку турнира, а в начале этого чемпионата оказался первым игроком 2004 года рождения в Единой Лиге ВТБ, который вышел в стартовой пятерке и набрал очки.

209-сантиметровый баскетболист редко пользуется дальним броском, лавируя между позициями тяжелого форварда и центрового, зато отлично играет спиной к кольцу и здорово действует на подстраховках в защите. Его блок-шот в финальном матче прошлого года между «Зенит-М» и «ЦСКА-Юниор» вполне можно назвать победным.

Если связка Топтунов-Рыжов не потеряет в своей эффективности в Краснодаре, то у «Зенит-М» будет отличная возможность защитить чемпионский титул.

Кирилл Темиров, «Локомотив-Кубань-2-СШОР»

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 21 матч, 14,9 очка, 6,3 подбора, 3,1 передачи, 1,6 перехвата за 26,1 минуты

Статистика в сезоне Суперлиги: 23 матча, 9,7 очка, 4,7 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата за 25,5 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: Девон Акун-Перселл

Кирилл Темиров – один из самых возрастных игроков предстоящего «Финала четырех», в феврале ему исполнился 21 год. При этом у него уже есть удачный опыт выступлений в решающих стадиях – в прошлом сезоне он попал в символическую пятерку «Финала восьми».

При заявленном росте 195 сантиметров Темиров играет на позиции легкого форварда, который обладает не самым стабильным броском из-за дуги, однако очень любит проходы под кольцо, в которых часто находит контакт с соперником. Неплохой дриблинг позволяет ему разгружать защитников и играть изоляции, а преимущество в скорости перед большими игроками помогает иметь 1,6 перехвата в среднем за игру.

Наличие Темирова делает «Локо-2-СШОР» одной из самых разносторонних команд «Финала четырех». И можно предположить, что как минимум в одной из двух оставшихся игр Кириллу придется взять на себя роль главного специалиста по набору очков.

Владислав Самухин, «Зенит-М»

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 43 матча, 11,7 очка, 9,0 подбора, 1,1 блок-шота за 20,5 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: Евгений Валиев

18-летний центровой, который проводит первый полноценный сезон в Единой молодежной Лиге ВТБ, был самым эффективным игроком «Зенит-М» в регулярном чемпионате.

Владислав Самухин запомнился агрессивной игрой на щитах, неплохим дальним броском для игрока своей позиции, а также уверенной игрой в трехсекундной. Центровой питерского клуба стал лидером сезона по подборам (9,0 в среднем за игру). Возможно, эта цифра была бы выше, если бы не частые переборы персональных замечаний.

Теперь у «Зенит-М» два по-настоящему талантливых центровых, которые играют в разной манере, но практически не появляются на паркете вместе и вынуждены делить игровое время. Сможет ли Самухин блистать в составе с Рыжовым? Узнаем ответ на этот вопрос на «Финале четырех».

Михаил Ведищев, «Локомотив-Кубань-2-СШОР»

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 6 матчей, 8,3 очка, 4,0 передачи за 19,5 минуты

Статистика в сезоне Суперлиги: 22 матча, 11,0 очка, 4,8 передачи, 1,2 подбора за 29,3 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: Тимофей Якушин

Удивительно, но Михаил Ведищев в игровом плане не сильно похож на своего старшего брата Захара. У Михаила не такой стабильный дальний бросок, зато лучше развиты навыки плеймейкера, которые помогают ему комфортно чувствовать себя на позиции разыгрывающего.

При этом 18-летний защитник может играть в агрессивной атакующей манере и брать на себя инициативу. Подобное мы видели в прошлом году на «Финале восьми», по итогам которого Михаил попал в символическую пятерку турнира.

На предстоящем «Финале четырех» от Михаила Ведищева сильно зависит то, насколько будут эффективны другие лидеры команды – Кирилл Елатонцев и Кирилл Темиров.

Сергей Кудрин, «Химки-2»

Статистика в сезоне Молодежной Лиги: 36 матчей, 11,0 очка, 6,9 подбора, 1,3 передачи, 1,0 перехвата за 21,9 минуты

Статистика в сезоне Суперлиги: 4 матча, 1,0 очка, 1,5 подбора за 4,7 минуты

На кого похож из игроков Лиги ВТБ: Александр Ганькевич, который чуть чаще бросает издали

Сергей Кудрин – самый молодой герой данного списка, отметивший свое 18-летие лишь в декабре. В дебютном для себя сезоне молодежной Лиги ВТБ он стал основным игроком команды, а в феврале был признан MVP месяца.

Несмотря на то, что Кудрин ниже 2 метров, он очень агрессивно играет на подборе (6,9 в среднем за игру) и входит в Топ-5 по этому показателю в сезоне 2022/23 среди тех баскетболистов, которые провели как минимум 50% матчей. Большую часть своих очков форвард набирает из-под кольца, а вот его дальний бросок пока что далек от совершенства (11 трехочковых при 22% из-за дуги).  

Учитывая, что на «Финал восьми» у химчан не поедут задействованный в основе Александр Мальцев и травмированный Кирилл Крылов, Сергею Кудрину, вероятно, придется взять на себя роль лидера.

 

«Финал четырех» молодежной Лиги ВТБ пройдет 13-14 апреля в Краснодаре. Расписание «Ф4»:

13 апреля, полуфиналы

17:00 МБА-2 — «Зенит-М»

20:00 «Локомотив-Кубань-2-СШОР» — «Химки-2»

14 апреля, матч за 3-е место и финал

17:00 Матч за 3-е место

20:00 Финал

Фото: Единая молодежная Лига ВТБ

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