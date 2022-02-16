Неудержимый «Тамбов», камбэк «Динамо-МГТУ» и жара в борьбе за плей-офф. Главное о Суперлиге-2

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Сезон в Суперлиге-2 прошел свой экватор, но самое интересное еще впереди. За месяц до конца «регулярки» на 6 мест в плей-офф претендуют 7 команд, и каждый тур дарит болельщикам неожиданные результаты.

Главное о неделе в Суперлиге-2:

«Тамбов» идет ко второй подряд победе в регулярном чемпионате

«Тамбов» – самая стабильная команда в 2022-м. Тамбовчане и в целом по сезону смотрелись мощно, а с наступлением нового года и вовсе разошлись: 11 выигранных матчей из 12, 82.2 очка в среднем за игру и уверенное лидерство в таблице с отрывом в 2 победы от идущих вторыми «Ястребов».

На прошлой неделе «Тамбов» выиграл все 4 матча, причем оба соперника – «Металлург» и «Челбаскет» – находятся в зоне плей-офф в данный момент.

«Металлург», идущий третьим, без боя не сдался: взял стартовые четверти обеих встреч со счетом 13:18, но после успешных дебютов не справлялся с нападением соперника и к последним 10-минуткам уже проигрывал. В первой игре магнитогорская команда в решающий момент пропустила рывок 0-12, во второй долго держалась, но взломать защиту «Тамбова» так и не получилось.

Победы над «Металлургом» тамбовчане добыли в защитном стиле – возможно, поэтому и сложно выделить одного лучшего игрока в этих встречах. Впрочем, судьбу игры с «Челбаскетом» также определила защита: «Тамбов» наглухо закрыл свое кольцо после больших перерывов и выиграл дважды – 74:61 и 89:65.

Для «Челбаскета» поражения в Тамбове стали первыми в 2022-м году: челябинцы завершили свою 6-матчевую победную серию, а вот подопечные Олега Игумнова ее продлили – в активе «Тамбова» уже 7 побед подряд.

«Тамбов» идет по турниру уверенно, но первое место себе еще не гарантировал – важнейшими будут встречи с «Ястребами» в марте.

«Ястребы» не пользуются осечкой «Металлурга»

В битве за 2-е место, позволяющее напрямую выйти в полуфинал плей-офф, «Ястребы» обходят магнитогорский «Металлург» на 2 победы. Пока магнитогорцы теряли очки в Тамбове, чебоксарские «Ястребы» должны были упрочить свои позиции…

Но вместо этого оступились в игре с «Динамо-МГТУ». Динамовцы, которые отчаянно борются за выход в плей-офф, приехали в Чебоксары явно не в статусе фаворита сдвоенных матчей, но в первый же день шокировали местных болельщиков: команда из Майкопа затянула хозяев паркета в клатч-тайм, где оказалась сильнее – 81:77. Постаралась пара Александров-Сизов, набравшая 44 очка за встречу.

На следующий день «Ястребы» ожидаемо реабилитировались – 93:71, но и одну победу на выезде в Чебоксары для «Динамо-МГТУ» можно считать успехом.

У разыгрывающего «Ястребов» – рекорд карьеры по передачам

Через несколько дней после игры с «Динамо-МГТУ» чебоксарцы встречались с еще одним «Динамо», на этот раз – из Ставрополя. Нельзя назвать матчи «Ястребов» с предпоследней командой сезона легкой прогулкой, но две победы себе в копилку подопечные Сергея Худаева положили.

Интересно другое: в первой игре со ставропольским «Динамо» разыгрывающий «Ястребов» Сергей Кривых отдал 14 передач, обновив личный рекорд карьеры. Это, к слову, не лучший результат сезона: ранее в текущем чемпионате два беларуса – Валентин Назаров из «Металлурга» и Иван Аладко из «Русичей» – совершили 14 и 15 ассистов соответственно. Причем и Назаров, и Аладко, и Кривых добились подобных показателей в играх именно с «Динамо» из Ставрополя.

Камбэк недели – на счету Майкопа

Неделя в принципе выдалась для «Динамо-МГТУ» очень загруженной: после поездки в Чебоксары динамовцев ждал выезд в Ростов к местному «Барсу» – прямому конкуренту в борьбе за плей-офф.

В дебюте первого матча ростовчане выглядели на голову сильнее гостей: выиграли стартовую четверть со счетом 28:8 и, казалось, заранее сняли вопросы о победителе. Не тут-то было: «Динамо-МГТУ» вернулось уже к большому перерыву, а сразу после него вышло вперед и не отдало лидерство до финальной сирены. Этот 20-очковый камбэк в исполнении команды из Майкопа может сыграть определяющую роль в распределении мест по итогам регулярного чемпионата.

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На следующий день ситуация повторилась: «Барс» разгромил «Динамо-МГТУ» уже в первой четверти – 30:11, но проделал работу над ошибками и не позволил гостям проснуться, увеличив свое преимущество до «+21» к концу первой половины. Несколько раз динамовцы пытались перезагрузиться, но совершить второе чудо за два дня у Майкопа не получилось.

«Русичи» подтверждают статус самой атакующей команды сезона

В Курске сезон проходит весело. Даже с учетом ухода лидера Дойникова «Русичи» остаются топовой результативной командой Суперлиги-2, набирая в среднем 92.7 очка за встречу и обгоняя по этому показателю даже лидирующий в чемпионате «Тамбов».

На прошедшей неделе курский коллектив еще раз показал, что любит и умеет забивать много. В роли пострадавшего выступил «Нефтехимик» – в двух матчах против Тобольска «Русичи» настреляли 212 очков! В первой игре самыми яркими игроками из Курска стали Семен Шашков (26 очков, 8 подборов, 5 передач) и именинник Иван Аладко (21 очко, 11 передач, 5 подборов); во второй игре – Константин Глазырин (28 очков и 5 подборов).

«Русичи» вряд ли догонят тройку лидеров, но в то же время и вероятность выхода в плей-офф достаточно высокая: курчане идут четвертыми с 18 победами в 30 матчах и имеют не самый сложный график по сравнению с конкурентами.

Попадет ли «Челбаскет» в Топ-6?

2 победы над «МицуБАСКЕТ» в 4 матчах на неделе позволили челябинцам остаться в зоне плей-офф, но у «Челбаскета» далеко не самый приятный календарь на фоне тех же «Русичей. Из 5 оставшихся соперников в «регулярке» лишь один – «Новомосковск» – имеет лишь теоретические шансы на продолжение сезона.

Все остальные матчи в ближайший месяц будут крайне сложными, и каждая победа будет на счету. Включаться нужно уже на следующей неделе, когда в гости в Челябинск из Ростова приедет «БАРС».

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В Липецке, Ставрополе и Тобольске плей-офф не будет

Липецкий «МицуБаскет» давно уже потерял всякие шансы даже на то, чтобы уйти с 12-го места места в таблице – в последний раз команда побеждала больше 3 месяцев назад.

Также нет даже теоретических шансов попасть в Топ-6 у «Динамо» из Ставрополя – серия поражений составляет уже 6 матчей. У «Динамо» осталось 8 игр в «регулярке», а отставание от 6-го места – 10 побед. Схожая ситуация и у «Нефтехимика», которому попадание в плей-офф в этом году уже не светит.

Из нижней части турнирной таблицы только у «Новомосковска» сохраняются теоретические шансы на участие в плей-офф. Тульчане демонстрируют неплохой баскетбол в 2022-м году, однако слишком много проиграли в первой части сезона. Поэтому хоть у «Новомосковска» еще есть надежда, в реальности шансы команды на Топ-6 стремятся к нулю.

Расстановка

И все же интрига в регулярном чемпионате за месяц до его окончания сохраняется. Во-первых, на 6 мест в плей-офф претендуют 7 команд. Хотя правильнее говорить, что на 4-6 строчки охотятся «Русичи», «БАРС-РГЭУ», «Челбаскет» и «Динамо-МГТУ» – между ними и будет идти борьба до последнего тура.

Во-вторых, все еще неясно, кто же заберет 2 путевки напрямую в полуфинал – «Тамбов», «Ястребы» или «Металлург». До конца регулярного чемпионата чуть больше месяца, но самое интересное только начинается.

Фото: twitter.com/