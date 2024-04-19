По стопам Хави? В следующем сезоне Иньеста может стать тренером

После ухода из «Барселоны» Андрес Иньеста провел пять лет в японском «Виссел Кобе». Прошлым летом испанец стал свободным агентом и несмотря на интерес со стороны саудовских клубов, подписал контракт с «Эмирейтс».

Договор действует до лета 2024 года с возможность продления еще на сезон, что говорит о его желании продолжать играть, несмотря на то, что футболисту уже под сорок.

Однако ближневосточная команда переживает не лучшие времена, находясь в после 17 игр с девятью очками в зоне вылета.

Президент «Эмирейтс» Юссеф Аль-Батран заявил, что если вылет во второй дивизион действительно произойдет, он предложит Иньесте должность тренера в клубе.

Трудно не провести параллели с путешествием Хави, который после игры за «Барсу» возглавил катарский «Аль-Садд», за который выступал, а через два года вернулся в Каталонию.

Возможно, когда-нибудь мы станем свидетелями возвращения Иньесты на «Камп Ноу» в качестве тренера?