Канселу отказался от 2 млн евро ради «Барсы». Но что каталонцам делать сейчас и чего хочет «Сити»?

Жоау Канселу пошел на значительные финансовые жертвы, чтобы подписать контракт с «Барселоной» в прошлом году.

По данным Mundo Deportivo, португалец отказался от 2 миллионов евро из зарплаты в «Манчестер Сити», чтобы перейти в «Барсу».

Приехав в день трансферного дедлайна, Канселу идеально вписался в команду, продемонстрировав именно те качества, которые были нужны «Барсе».

Учитывая, на какие жертвы он пошел ради аренды, и какие результаты показывает, каталонцы должны сделать все возможное, чтобы сохранить его на «Камп Ноу».

Но, несмотря на заинтересованность «Барсы» в переподписании игрока, финансовые ограничения означают, что о постоянном переезде пока не может быть и речи, и клуб намерен договориться с «Ман Сити» о новой аренде.

Это может оказаться непростой задачей, поскольку «Сити» хочет избавиться от игрока навсегда, а интерес к нему проявляют клубы, которые могут предложить гораздо больше, чем «Барса».