Хави доволен Ромеу. Уверен, что он прибавил - хотя играет редко

Хави назвал Ориоля Ромеу одним из лучших игроков «Барселоны», хотя он редко получает шанс.

В этом сезоне 32-летний футболист вышел на поле всего 23 раза, а в старте начинал лишь в 10 матчах.

Тем не менее, Хави впечатлен его выступлениями. Он сказал: «Травмы есть, но у нас игроки высокого уровня. Посмотрите на Ориоля Ромеу, он очень сильно прибавил».

В субботней победе над «Лас-Пальмасом» (1:0) Ромеу выскочил лишь на девять минут.