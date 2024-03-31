Вот это магия от португальцев «Барсы»! Оба разобрались с двумя соперниками - между ног, рулетка и дрэг-бэк

Португальцы «Барселоны» украсили матч с «Лас-Пальмасом» яркой игрой с мячом.

Жоау Феликс не успел уйти от одного оппонента, как тут же подлетел другой - но нападающий технично откатил мяч и соперник просто пролетел мимо.

Жоау Канселу тоже разобрался с двумя - у защитника вышло даже красивее. Португалец прокинул между ног первому, а от второго ушел рулеткой.

Красота!