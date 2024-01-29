Хави принял решение об уходе не после поражения «Вильярреалу». Стало известно, какой матч был ключевой точкой

В субботу Хави сообщил об уходе на пресс-конференции после поражения от «Вильярреала» (3:5), где каталонцы не удержали победный счет. Такого решения точно не ждали игроки: тренер не сообщал об ухоже заранее, и новость стала шоком примерно для всех.

Однако ключевой точкой, когда Хави собрался покинуть клуб, стало поражение от «Реала» в Суперкубке Испании, сообщает Тони Хуанмарти. 17 января тренер встретился с несколькими людьми из клуба, после чего принял решение об уходе.