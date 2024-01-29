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Хави принял решение об уходе не после поражения «Вильярреалу». Стало известно, какой матч был ключевой точкой

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В субботу Хави сообщил об уходе на пресс-конференции после поражения от «Вильярреала» (3:5), где каталонцы не удержали победный счет. Такого решения точно не ждали игроки: тренер не сообщал об ухоже заранее, и новость стала шоком примерно для всех.

Однако ключевой точкой, когда Хави собрался покинуть клуб, стало поражение от «Реала» в Суперкубке Испании, сообщает Тони Хуанмарти. 17 января тренер встретился с несколькими людьми из клуба, после чего принял решение об уходе.

4 комментария
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Я бы не особенно верил таким инсайдам. На момент "прямо сейчас" Мадрид сильнее Барсы, это понимают все - но футбол штука непредсказуемая, и отдельно взятый матч, а именно упомянутый финал Суперкубка, теоретически мог закончиться как угодно. Да и нелогично звучит объявление о будущей отставке (якобы с отправной точкой в матче с Мадридом) спустя несколько игр, уже после другого поражения. Тут, скорее, более ожидаемыми вариантами было бы объявить раньше, или, напротив, ближе к концу сезона. Финал с Реалом всяко стал для Барсы болезненным, но причины завязаны явно не только на этом.
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Чего же он не подал в отставку после матча с Реалом?! Сразу? Чего ждал?
Если бы Барса выиграла у Вильяреала - то он и дальше молчал бы!
Его теперешнее мычание - это попытка сохранить лицо! Вот мол, какой я правильный и честный! Еще после матча с Реалом решил!... Может он еще год назад решил, но не озвучил?!
Да он даже сейчас не подал в отставку!!! Он просто сморозил очередную дичь типа я уйду летом, может быть, если звёзды сойдутся...
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Ответ Destro7451
чапи толковый тренер, только баланс между обороной и нападением не смог найти
он Хавьер
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