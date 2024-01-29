Хави принял решение об уходе не после поражения «Вильярреалу». Стало известно, какой матч был ключевой точкой
В субботу Хави сообщил об уходе на пресс-конференции после поражения от «Вильярреала» (3:5), где каталонцы не удержали победный счет. Такого решения точно не ждали игроки: тренер не сообщал об ухоже заранее, и новость стала шоком примерно для всех.
Однако ключевой точкой, когда Хави собрался покинуть клуб, стало поражение от «Реала» в Суперкубке Испании, сообщает Тони Хуанмарти. 17 января тренер встретился с несколькими людьми из клуба, после чего принял решение об уходе.
Если бы Барса выиграла у Вильяреала - то он и дальше молчал бы!
Его теперешнее мычание - это попытка сохранить лицо! Вот мол, какой я правильный и честный! Еще после матча с Реалом решил!... Может он еще год назад решил, но не озвучил?!
Да он даже сейчас не подал в отставку!!! Он просто сморозил очередную дичь типа я уйду летом, может быть, если звёзды сойдутся...