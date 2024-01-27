FC Barcelona
Блог

📸 Хави ругался в телекамеру из-за отмены пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й. После этого «Барса» дважды пропустила

Хави Хави
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Футбол Футбол

В матче 22-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» «Барса» почти сделала красивый камбэк, отыгравшись с 0:2, до 3:2. На 84-й минуте гости сравняли счет, но у «блауграны» оставались шансы на победу.

На 90-й минуте мяч после удара Гюндогана попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. В ворота «Вильярреала» был назначен пенальти.

Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва показал на точку, но почти сразу отправился смотреть видеоповтор. В итоге судья свое решение изменил – «Барса» так и не получила право пробить пенальти.

Хави ситуация вывела из себя. Тренер «Барсы» подбежал к телекамере и прокричал: «Это позор! Позор». Отметим, что к этому моменту он уже висел на карточке. К счастью, обошлось без второй желтой.

Протесты Хави «Барсе» не помогли. Уже в добавленное к матчу время в ворота каталонцев отправилось еще два гола. «Вильярреал» одержал победу со счетом 5:3.

А «блауграна» впервые с 1963 года пропустила пять мячей в домашнем матче испанского первенства. «Барса» не пропускала так много с 2020 года, когда в матче Лиги чемпионов каталонцы уступили «Баварии» со счетом 2:8.

Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «блауграны». На его счету – 26 проигрышей в 122-х матчах.

После 21-го матча в Ла Лиге «Барселона» отстает от «Мадрида» на 10 очков, а от «Жироны» – на 8.

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давайте честно, отменили чистейший гол Морено, а эта «рука» была прижата и всё прекрасно видно. Пусть Хави поблагодарит арбитров, так счет был бы и 6:3)
+11
-2
+9
После матча Хави у нас остался ещё один трофей))))))
+6
0
+6
Скоро даже болельщики , будут забивать барсе, при ,,таком" тренере,... Надеюсь Лапорта примит меры
+3
-1
+2
У него ДНК барсы дайте тренеру поработать)))))))
+2
0
+2
Вполне себе неплохая игра, ну а результат, конечно, не тот, который хотелось бы видеть.
Но заслуженно...
0
0
0
С Чави и Лапортой Барса вернутся на законное место… говорили они. Жаль Платини и компания не вернулись на свои места))
+1
-1
0
Этого в Химках видал, деревянными членами торгует
0
0
0
Барса моя любимая команда с детства, но я скажу так,пенальти не было вообще, и хватит всяких оправдание. Хави надо увольнять,ему пока надо тренировать клуб 3 или 4 лиги Испании, он вообще не очём, хватит мучить фанатов,уволить и всё!!!!!!!!!!
0
0
0
Надоело уже на это издевательство смотреть,у всех одна и тажа травма,он их как рабов тренерует,,уволить на
0
0
0
Позор,рад что месси не вернулся в это ведро!
0
0
0
Ответ Ya_Mama
Активный оффсайд Сёрлота + фолы на Кунде, конечно, не считаем.
😂😂😂
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий