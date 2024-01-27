📸 Хави ругался в телекамеру из-за отмены пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й. После этого «Барса» дважды пропустила

В матче 22-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» «Барса» почти сделала красивый камбэк, отыгравшись с 0:2, до 3:2. На 84-й минуте гости сравняли счет, но у «блауграны» оставались шансы на победу.

На 90-й минуте мяч после удара Гюндогана попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. В ворота «Вильярреала» был назначен пенальти.

Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва показал на точку, но почти сразу отправился смотреть видеоповтор. В итоге судья свое решение изменил – «Барса» так и не получила право пробить пенальти.

Хави ситуация вывела из себя. Тренер «Барсы» подбежал к телекамере и прокричал: «Это позор! Позор». Отметим, что к этому моменту он уже висел на карточке. К счастью, обошлось без второй желтой.

Протесты Хави «Барсе» не помогли. Уже в добавленное к матчу время в ворота каталонцев отправилось еще два гола. «Вильярреал» одержал победу со счетом 5:3.

А «блауграна» впервые с 1963 года пропустила пять мячей в домашнем матче испанского первенства. «Барса» не пропускала так много с 2020 года, когда в матче Лиги чемпионов каталонцы уступили «Баварии» со счетом 2:8.

Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «блауграны». На его счету – 26 проигрышей в 122-х матчах.

После 21-го матча в Ла Лиге «Барселона» отстает от «Мадрида» на 10 очков, а от «Жироны» – на 8.