Один мирового класса, двум еще предстоит проявить себя. Рейтинг молодых выпускников академии «Барселоны»

Дети Ла Масии.

В «Барселоне» считают, что их академия Ла Масия − лучшая в мире, и с этим трудно поспорить. Как еще можно описать клубную систему, которая выпустила Лео Месси, Хави, Иньесту, Бускетса и других сильнейших футболистов?

Но все эти люди уже в прошлом. Вопрос в том, кого воспитала или еще воспитывает академия прямо сейчас. Tribuna.com постаралась составить рейтинг игроков каталонского клуба, которые уже сейчас играют в первой команде.

Мировой уровень. Единственный современный продукт Ла Масии в этой категории − Гави. Он играет не только в «Барсе», но и в сборной. Трудно представить себе клуб в мире, где молодой игрок не выходил бы регулярно в старте.

Стартовый состав. Единственный выпускник Ла Масии, который регулярно выходит на поле, − это Алехандро Бальде. Сейчас он травмирован, но когда Бальде здоров, то готов заиграть в любой команде.

Next Gen. Мы все были свидетелями волшебства Ламина Ямаля, но мало кто будет спорить с тем, что он еще не готов. Его промахи в матче с «Бильбао» говорят об этом, и все уже видели подобно с Ансу Фати. Тем временем Пау Кубарси, по слухам, может в будущем стать защитником основы сборной Испании. Болельщикам «Барселоны» остается только ждать, чтобы узнать, что из этих двоих получится.

Достойный запасной. Марк Гиу в этом сезоне несколько раз появился со скамейки запасных и забил пару голов за «Барсу», поэтому иногда Хави предпочитает его Витору Роке. Фермин Лопес − лучший вариант на место бэкапа трио хавбеков Педри − Де Йонг − Гюндоган. В обороне появляется Эктор Форт, который дает варианты. Все это − хорошие игроки для скамейки.

Еще предстоит проявить себя. Нам еще предстоит увидеть больше в деле Марка Касадо и Пау Виктора. У хавбека и форварда все впереди.