FC Barcelona
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Смотрим, какую расстановку может использовать «Барселона» после потери Алекса Бальде

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Вот какую схему «Барселона» может выбрать на большие матчи без Алехандро Бальде, который похоже, выбыл до конца сезона из-ха травмы бедра.

Возвращение Жоао Канселу не может не радовать, футболист готов усилить левое крыло «Барсы» и возродить свою особую связь с Жоао Феликсом.

Ламин Ямаль заслуживает того, чтобы быть постоянным игроком стартового состава, так же, как и Педро, Френки де Йонг и Илкай Гюндоган.

Эта линия защиты далека от совершенства в этом сезоне, но, по крайней мере, у команды есть некоторая глубина. Ждем возвращения Марка-Андре тер Стегена и Иниго Мартинеса.

1 комментарий
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поскорее бы увидеть Тер Штегена
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