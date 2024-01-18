«Два фактора, которые обычно не совмещаются». Фанаты «Барсы» замтеили, в каком отрыве Гави от всех полузащитников Ла Лиги

Болельщики «Барсы» в Твиттере заметили, что Гави чаще всех полузащитников Ла Лиги отбирает мяч в этом сезоне (3,7 раза за игру). При этом он играет в команде-доминаторе, которая больше всех в лиге владеет мячом – это два фактора, которые обычно не совмещаются.

Порванные кресты Гави сильно ударили по «Барсе». Хави назвал его травму «ударом в сердце».

В этом сезоне Гави принял участие в 15 матчах, прежде чем получил травму. Он забил два гола и ассистировал, но теперь все понимают, что Гави приносит команде гораздо больше, чем голы и ассисты.