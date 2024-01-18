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«Два фактора, которые обычно не совмещаются». Фанаты «Барсы» замтеили, в каком отрыве Гави от всех полузащитников Ла Лиги

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Болельщики «Барсы» в Твиттере заметили, что Гави чаще всех полузащитников Ла Лиги отбирает мяч в этом сезоне (3,7 раза за игру). При этом он играет в команде-доминаторе, которая больше всех в лиге владеет мячом – это два фактора, которые обычно не совмещаются.

Порванные кресты Гави сильно ударили по «Барсе». Хави назвал его травму «ударом в сердце».

В этом сезоне Гави принял участие в 15 матчах, прежде чем получил травму. Он забил два гола и ассистировал, но теперь все понимают, что Гави приносит команде гораздо больше, чем голы и ассисты.

6 комментариев
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С этим не поспоришь
+12
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+11
выздоравливай, Гави. Игра не клеится, ты должен собрать всех в кулак!
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Ответ Aviento
Автор, есть ошибка в заголовке
Ты тоже замтеил ее?
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Гави это тот же Бускетс и Месси только с другим стилем игры, позицией и задачами
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Автор, есть ошибка в заголовке
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