😌 Хави был спокоен в перерыве матча с «Реалом». Игроки удивлены, потому что ожидали получить «разнос» (Diario AS)
«Барселона» потерпела тяжелое поражение в матче против «Реала» за Суперкубок Испании.
В отчете Diario AS утверждается, что у Хави «не было большого желание говорить» в раздевалке во время перерыва, когда каталонцы отставали уступали со счетом 3:1 .
Сообщается, что игроки ожидали увидеть больших эмоций от тренера, как было в матче с «Альмерией», когда Хави в перерыве буквально кричал на футболистов и таскал их за майки, отчитывая их за неэффективность. Можно сказать, что метод сработал, ведь «Барса» сумела победить со счетом 3:2 (до перерыва было 1:1).
Однако против «Реала» Хави не проявил бурных эмоций перед своими игроками, а просто попросил их проявить больше ответственности. Итог мы знаем - 4:1.
Как болельщику Барсы, было жаль видеть такую игру, Реал действительно был сильнее, да и состав скамейки шире- победу заслужили.
Так же жаль, что не хватало Гави- его самоотдачи, Тер Стегена- его уверенной игры на ленте, Канселу- опытного скоростного защитника..
В горле комом теснится крик
Но настала пора
И тут уж кричи-не кричи
Лишь потом
Кто-то долго не сможет забыть
Как шатаясь бойцы
Об траву вытирали мечи