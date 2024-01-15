😌 Хави был спокоен в перерыве матча с «Реалом». Игроки удивлены, потому что ожидали получить «разнос» (Diario AS)

«Барселона» потерпела тяжелое поражение в матче против «Реала» за Суперкубок Испании.

В отчете Diario AS утверждается, что у Хави «не было большого желание говорить» в раздевалке во время перерыва, когда каталонцы отставали уступали со счетом 3:1 .

Сообщается, что игроки ожидали увидеть больших эмоций от тренера, как было в матче с «Альмерией», когда Хави в перерыве буквально кричал на футболистов и таскал их за майки, отчитывая их за неэффективность. Можно сказать, что метод сработал, ведь «Барса» сумела победить со счетом 3:2 (до перерыва было 1:1).

Однако против «Реала» Хави не проявил бурных эмоций перед своими игроками, а просто попросил их проявить больше ответственности. Итог мы знаем - 4:1.