«Забудьте сказанное». Канселу рассказал, что в команде на самом деле думают о Хави

«Здесь мы все с Хави. Забудьте все сказанное прессой, мы все с тренером», – заявил Жоау Канселу журналистам после ничьи с «Валенсией» (1:1).

«Он очень хорошо относится ко мне и всей команде. Он всегда старается сделать все возможное для «Барсы». Он легенда как игрок и стремится к успеху как тренер. Он всегда стремится к лучшему», – добавил португалец.

Любому тренеру приятно видеть, как игроки поддерживают его после сложных матчей. Многие игроки «Барсы» уже заявили о своей поддержке Хави, несмотря на серию неудачных матчей и массивную критику со стороны СМИ.