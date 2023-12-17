FC Barcelona
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«Забудьте сказанное». Канселу рассказал, что в команде на самом деле думают о Хави

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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Футбол Футбол

«Здесь мы все с Хави. Забудьте все сказанное прессой, мы все с тренером», – заявил Жоау Канселу журналистам после ничьи с «Валенсией» (1:1).

«Он очень хорошо относится ко мне и всей команде. Он всегда старается сделать все возможное для «Барсы». Он легенда как игрок и стремится к успеху как тренер. Он всегда стремится к лучшему», – добавил португалец.

Любому тренеру приятно видеть, как игроки поддерживают его после сложных матчей. Многие игроки «Барсы» уже заявили о своей поддержке Хави, несмотря на серию неудачных матчей и массивную критику со стороны СМИ.

4 комментария
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Вот это хорошая атмосфера в команде! А успехи придут позже.
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Барселоне нужен тренер, с характером💪
не такой как Хави, а нужен такой, с характером как у Пуйоль.
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отставания от лидера ,считайте уже 9 очков , когда придет успех с такой игрой, когда реализация так сильно хромает?
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Хави не уровень Барселоны честно
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