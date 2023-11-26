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Гави всегда с ними. Милый жест со стороны игроков «Барсы» в поддержку травмированного товарища

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Во время последнего международного перерыва Гави получил тяжелую травму, из-за которой сезон для него завершился, — разрыв крестообразной связки колена и сопутствующее повреждение мениска. Молодой полузащитник не только пропустит остаток сезона, но и не сможет принять участие в Евро и Олимпиаде.

Травма, очевидно, стала большим шоком и для «Барселоны», и для самого игрока, который никогда не выбывал из игры так надолго.

Успокаивает то, что Гави не остался один на один со своей личной трагедией.

Сразу после появления новостей его поддержали десятки футболистов по всему миру, а на первый матч после перерыва игроки «блауграны» вышли на поле в майках с добрыми словами в адрес товарища.

Как оказывается, это был не единственный жест каталонцев в поддержку Пабло. Перед игрой с «Райо Вальекано» игроки повесили его фотографию в раздевалке клуба.

Душой Гави всегда рядом с ними.

3 комментария

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Mukhammadzhan Akhmedov
Он и вправду являлся душой клуба, который отдава всего себя на поле, его очень будет не хватать в этом сезоне
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Artem Gavrishov
Повторю снова: это огромная потеря для Барселоны и сборной Испании!
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Пол Ганарара:
Грязный Гави
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