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Хави объяснит большое количество травм в «Барселоне»

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«Я думаю, что травмы связаны с календарем и невезением… Три очень важных игрока получили травмы из-за дурацкого стечения обстоятельств. Например, Кунде травмирован, потому что Гави упал на него», — заявил Хави СМИ перед матчем «Барселоны» с «Атлетиком» в Ла Лиге.

«Но, как я уже говорил, для нас это не повод перестать бороться», — добавил тренер «Барсы».

После возвращения Алехандро Бальде и Ламина Ямаля, лазарет «Барселоны» пополнили Жюль Кунде, Серджи Роберто, Педри, Френки де Йонг, Рафинья и Роберт Левандовски.

Большинство этих игроков получили травмы во время игр, а не на тренировках.

Список травмированных «Барсы» должен быть пуст в начале ноября, если не будет других неудач.

2 комментария

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Игорь Климов
Всем игрокам Барселоны полного выздоровления и возвращения в состав!
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