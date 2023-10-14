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«Барселона» годами страдала из-за распределения зарплат. Кому и сколько клуб платит сейчас?

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«Барселона» подтвердила, что невероятно скромная зарплата Жоау Феликса была увеличена в десять раз – в соответствии с договоренностью, достигнутой двумя сторонами летом.

Несмотря на повышение зарплаты, португалец занимает лишь 16-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» в этом сезоне, уступая таким игрокам, как Иньиго Мартинес, Серджи Роберто и Маркос Алонсо.

Вот как сейчас выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», согласно данным Capology.

1. Френки де Йонг - 18 000 000 евро в год.

2. Роберт Левандовски - 10 000 000 евро

3. Илкай Гюндоган - 9 000 000 евро

4. Жюль Кунде - 6 500 000 евро

5. Жоау Канселу - 6 000 000 евро

5. Рафинья - €6 000 000

7. Ферран Торрес - 4 800 000 евро

8. Педри - €4 500 000

8. Иньиго Мартинес - 4 500 000 евро

10. Андреас Кристенсен - 4 320 000 евро

Felix and Cancelo strike in Barca demolition of Betis

5 комментариев

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Right Thursday night
Да да да)) только при этих фейковых цифрах бчк превышает поток в 400 мультов )а также ведет огромную работу с манипуляциями с фейковым снижением зарплат с распределением на будущие периоды под %
+6
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Lavinka
За еду практически .
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Арсен Арманов
Френки угощает
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Спортлото
Араухо получает меньше Кристенсена ?
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Александр Опёнышев
Ответ Right Thursday night
Да да да)) только при этих фейковых цифрах бчк превышает поток в 400 мультов )а также ведет огромную работу с манипуляциями с фейковым снижением зарплат с распределением на будущие периоды под %
оу, да вы из налоговой
А подскажите реальные зарплаты игроков и всю схему выплат с подводными камнями
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