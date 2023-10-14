«Барселона» годами страдала из-за распределения зарплат. Кому и сколько клуб платит сейчас?
«Барселона» подтвердила, что невероятно скромная зарплата Жоау Феликса была увеличена в десять раз – в соответствии с договоренностью, достигнутой двумя сторонами летом.
Несмотря на повышение зарплаты, португалец занимает лишь 16-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» в этом сезоне, уступая таким игрокам, как Иньиго Мартинес, Серджи Роберто и Маркос Алонсо.
Вот как сейчас выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», согласно данным Capology.
1. Френки де Йонг - 18 000 000 евро в год.
2. Роберт Левандовски - 10 000 000 евро
3. Илкай Гюндоган - 9 000 000 евро
4. Жюль Кунде - 6 500 000 евро
5. Жоау Канселу - 6 000 000 евро
5. Рафинья - €6 000 000
7. Ферран Торрес - 4 800 000 евро
8. Педри - €4 500 000
8. Иньиго Мартинес - 4 500 000 евро
10. Андреас Кристенсен - 4 320 000 евро
А подскажите реальные зарплаты игроков и всю схему выплат с подводными камнями