«Барселона» годами страдала из-за распределения зарплат. Кому и сколько клуб платит сейчас?

«Барселона» подтвердила, что невероятно скромная зарплата Жоау Феликса была увеличена в десять раз – в соответствии с договоренностью, достигнутой двумя сторонами летом.

Несмотря на повышение зарплаты, португалец занимает лишь 16-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» в этом сезоне, уступая таким игрокам, как Иньиго Мартинес, Серджи Роберто и Маркос Алонсо.

Вот как сейчас выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», согласно данным Capology.

1. Френки де Йонг - 18 000 000 евро в год.

2. Роберт Левандовски - 10 000 000 евро

3. Илкай Гюндоган - 9 000 000 евро

4. Жюль Кунде - 6 500 000 евро

5. Жоау Канселу - 6 000 000 евро

5. Рафинья - €6 000 000

7. Ферран Торрес - 4 800 000 евро

8. Педри - €4 500 000

8. Иньиго Мартинес - 4 500 000 евро

10. Андреас Кристенсен - 4 320 000 евро