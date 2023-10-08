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Хави рассказал о возможной новой роли Кристенсена. У Андреаса уже есть опыт на этой позиции

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Хави намекнул, что может использовать Андреаса Кристенсена в новой роли, чтобы помочь ему получить больше игрового времени в «Барселоне» в этом сезоне.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он кандидатуру датчанина для замены Ориоля Ромеу в игре с «Гранадой», Хави сказал: «Кристенсен не был бы первым вариантом на роль пивота (разыгрывающего опорника).

Есть альтернативы, например, Гюндоган... Андреас может играть время от времени, но не будет первым вариантом».

Ранее Кристенсен играл в этой роли в «Челси» и обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать надежным шестым номером в «Барсе».

Учитывая, что Ромеу не впечатляет в последних матчах, а Гюндоган стабильно доказывает уровень, пока неясно, будет ли Хави использовать Кристенсена разыгрывающим опорником в ближайших матчах.

Christensen makes you forget the bad reviews that came from London

3 комментария

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predMBAPPE
С его умением защищаться и пасом с Гранадой думаю справится, не Бускетс конечно но сойдёт
+6
0
+6
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Rachid
Гранада - тот самый соперник и матч, в котором можно посмотреть способности и возможности Кристенсена в роли опорника - может быть положительно удивит всех:))
+3
0
+3
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Michael Chikvashvili
Правилная идея и куда более чем Роберто правым латералом да еще в отсутствии Де Йонга
0
0
0
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