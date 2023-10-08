Хави рассказал о возможной новой роли Кристенсена. У Андреаса уже есть опыт на этой позиции

Хави намекнул, что может использовать Андреаса Кристенсена в новой роли, чтобы помочь ему получить больше игрового времени в «Барселоне» в этом сезоне.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он кандидатуру датчанина для замены Ориоля Ромеу в игре с «Гранадой», Хави сказал: «Кристенсен не был бы первым вариантом на роль пивота (разыгрывающего опорника).

Есть альтернативы, например, Гюндоган... Андреас может играть время от времени, но не будет первым вариантом».

Ранее Кристенсен играл в этой роли в «Челси» и обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать надежным шестым номером в «Барсе».

Учитывая, что Ромеу не впечатляет в последних матчах, а Гюндоган стабильно доказывает уровень, пока неясно, будет ли Хави использовать Кристенсена разыгрывающим опорником в ближайших матчах.