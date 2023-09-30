Хави рассказал, над чем надо работать Фермину Лопесу, чтобы стать легендой «Барсы»

«Если Фермин поверит в себя, он может ознаменовать собой целую эпоху в «Барсе». Он должен поверить в то, что он хороший игрок, что он может постоянно показывать хорошие результаты», – сказал Хави журналистам после матча с «Севильей» (1:0).

Во вчерашней игре. Лопес продемонстрировал отличное чувство мяча, ловкость и цепкость, заменив Рафинью в первом тайме. Поэтому вполне естественно, что Хави так похвалил выпускника «Ла Масии»:

«Фермин – отличный игрок, он не теряет мяч и отлично действует в ситуациях 1-на-1. У него есть все качества, чтобы стать игроком «Барселоны» на долгие годы. Я очень рад за него, потому что он много работает и заслуживает этого».