Журналист Мигель Санз утверждает, что «Барселона» заинтересована в подписании Уилфреда Ндиди следующим летом.

По информации источника, «Барса» ранее уже пыталась подписать Ндиди, но «Лестер» запросил €70 млн за игрока, который в настоящее время выступает с клубом в Чемпионшипе.

Контракт 26-летнего футболиста заканчивается летом, и вероятно, «Барса» попытается бесплатно подписать его в ближайшее время. По слухам, игроком также интересуется «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».