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💡 «Барселона» нашла себе нового опорника! Он играет в Чемпионшипе и стоит €70 млн 😱

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Журналист Мигель Санз утверждает, что «Барселона» заинтересована в подписании Уилфреда Ндиди следующим летом.

По информации источника, «Барса» ранее уже пыталась подписать Ндиди, но «Лестер» запросил €70 млн за игрока, который в настоящее время выступает с клубом в Чемпионшипе.

Контракт 26-летнего футболиста заканчивается летом, и вероятно, «Барса» попытается бесплатно подписать его в ближайшее время. По слухам, игроком также интересуется «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».

2 комментария

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SaH4r.
надо брать, если не получится с ним, то Гидо Родригес из Бетиса тоже неплохо
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Hella black
Если контракт заканчивается следующим летом,представительство Барсы,уже должны стоять у дверей Н’диди. Уверен личка у него ниже средней.
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