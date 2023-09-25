«Барселона» совершила камбэк, забила два гола и на выходных одержала победу над «Сельтой» со счетом 3:2. Тренер «Сельты» Рафа Бенитес считает эту победу результатом тактических замен Хави.

«Хави сделал умные замены. Он выставил на поле новых, быстрых игроков, потому что его стартовый состав не сработал», – сказал Бенитес журналистам.

Поскольку «Барса» проигрывала два гола, Хави решил заменить Маркоса Алонсо на Ламина Ямаля. Тренер также выпустил Алехандро Бальде и Рафинью вместо Андреаса Кристенсена и Феррана Торреса соответственно.

«Барселона» выиграла последние шесть матчей во всех соревнованиях, но победа над «Сельтой» дома была самой сложной из всех, поскольку еще на 76-й минуте игры казалось, что очки были потеряны.