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Рафа Бенитес высоко оценил тактический ход Хави в матче против «Сельты»

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«Барселона» совершила камбэк, забила два гола и на выходных одержала победу над «Сельтой» со счетом 3:2. Тренер «Сельты» Рафа Бенитес считает эту победу результатом тактических замен Хави.

«Хави сделал умные замены. Он выставил на поле новых, быстрых игроков, потому что его стартовый состав не сработал», – сказал Бенитес журналистам.

Поскольку «Барса» проигрывала два гола, Хави решил заменить Маркоса Алонсо на Ламина Ямаля. Тренер также выпустил Алехандро Бальде и Рафинью вместо Андреаса Кристенсена и Феррана Торреса соответственно.

«Барселона» выиграла последние шесть матчей во всех соревнованиях, но победа над «Сельтой» дома была самой сложной из всех, поскольку еще на 76-й минуте игры казалось, что очки были потеряны.

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