Очевидный кандидат.

На традиционной пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой» Хави спросили, кто из новичков каталонцев стал для него самым большим сюрпризом. Главный тренер ответил прямо:

«Новый игрок, который удивил меня больше всего? Возможно, Жоау Феликс, он очень хорошо понял нас и может стать для нас крайне важен».

Этим летом «Барселона» подписала пять футболистов, потратив на это €3.4 млн: Жоау Феликса, Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса, Жоау Канселу и Ориоля Ромеу.

Новички «блауграны», кроме Иньиго, у которого пока было мало возможностей проявить себя, моментально влились в состав и уже активно помогают команде. Канселу так и вовсе стал героем камбэка каталонцев против «Сельты», отдав ассист и забив победный гол.

Что касается Феликса, то он уже забил три гола и сделал две результативные передачи всего в четырех играх. Только Роберт Левандовски совершил больше (10) результативных действий, чем португалец.