FC BARCELONA
Блог

«Он очень хорошо понял нас». Хави назвал новичка «Барсы», который удивил его больше всего

Барселона Барселона
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Жоау Феликс Жоау Феликс
Футбол Футбол

Очевидный кандидат.

На традиционной пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой» Хави спросили, кто из новичков каталонцев стал для него самым большим сюрпризом. Главный тренер ответил прямо:

«Новый игрок, который удивил меня больше всего? Возможно, Жоау Феликс, он очень хорошо понял нас и может стать для нас крайне важен».

Этим летом «Барселона» подписала пять футболистов, потратив на это €3.4 млн: Жоау Феликса, Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса, Жоау Канселу и Ориоля Ромеу.

Новички «блауграны», кроме Иньиго, у которого пока было мало возможностей проявить себя, моментально влились в состав и уже активно помогают команде. Канселу так и вовсе стал героем камбэка каталонцев против «Сельты», отдав ассист и забив победный гол.

Что касается Феликса, то он уже забил три гола и сделал две результативные передачи всего в четырех играх. Только Роберт Левандовски совершил больше (10) результативных действий, чем португалец.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Удивительно, но Феликс хорош в Барсе!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Видно, что очень старается Феликс быть полезным для Барсы - этим и удивляет всех
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Феликс отличный напарник для Левандовского . Последний начал забивать и радовать болельщиков благодаря первому . Когда они больше сыграются , то не завидую никому .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
василий иванов
возможно он удивил даже самого себя. После того что он делает на поле, в Атлетико и Челси явно вспомнили мем: "А чо так можно было чтоли???"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий