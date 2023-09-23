Момент, когда Жоау Канселу пробил в ворота «Сельты», был особенным. Только посмотрите на этот идеальный момент, когда Гави решает найти портгуальца передачей.

Можно с уверенностью сказать, что между Канселу и другими игроками «Барсы» на поле уже существует какая-то особая связь. Однако дело еще и в футбольном интеллекте игрока – такие рывки защитников сбивают ориентровки соперников, поэтому открывающийся игрок имеет преимущество во времени.

Португалец забил гол и ассистировал в победе «Барсы» 3:2.