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Один эпизод доказывает, что у Канселу уже есть телепатическая связь с игроками «Барсы». За такими открываниями – будущее футбола

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Момент, когда Жоау Канселу пробил в ворота «Сельты», был особенным. Только посмотрите на этот идеальный момент, когда Гави решает найти портгуальца передачей.

Можно с уверенностью сказать, что между Канселу и другими игроками «Барсы» на поле уже существует какая-то особая связь. Однако дело еще и в футбольном интеллекте игрока – такие рывки защитников сбивают ориентровки соперников, поэтому открывающийся игрок имеет преимущество во времени.

Португалец забил гол и ассистировал в победе «Барсы» 3:2.

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