Один эпизод доказывает, что у Канселу уже есть телепатическая связь с игроками «Барсы». За такими открываниями – будущее футбола
Момент, когда Жоау Канселу пробил в ворота «Сельты», был особенным. Только посмотрите на этот идеальный момент, когда Гави решает найти портгуальца передачей.
Можно с уверенностью сказать, что между Канселу и другими игроками «Барсы» на поле уже существует какая-то особая связь. Однако дело еще и в футбольном интеллекте игрока – такие рывки защитников сбивают ориентровки соперников, поэтому открывающийся игрок имеет преимущество во времени.
Португалец забил гол и ассистировал в победе «Барсы» 3:2.
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