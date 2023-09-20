Хави рассказал, какой совет дал Жоау Феликсу перед выходом на поле в матче с «Антверпеном».

«Я сказал Феликсу повеселиться и играть попроще. «Упрощай свою игру, и тогда ты забьешь много голов» - это мои слова.

Жоау прекрасно понял свою роль. Он очень талантлив и сильно нам поможет», - заявил Хави.

Напомним, что Феликс оформил 2+1 в первом матче «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Португалец перешел в клуб на правах аренды из «Атлетико».