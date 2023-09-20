«Френки де Йонг - фундаментальный футболист для нас. Я думаю, что сейчас у него самый лучший момент в карьере. Я бы продлил его контракт закрытыми глазами.

«Он сильно и быстро растет. Это важнейший футболист нашей команды», - признался Хави.

Де Йонг провел 58 минут на поле в матче с «Антверпеном». Голландец показал феноменальную точность передач - 97% (66 из 68). При этом результативными действиями он не отметился.

Ожидается, что де Йонг подпишет новый контракт с «Барселоной» со снижением заработной платы.