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«Я бы продлил его контракт закрытыми глазами». Хави назвал имя фундаментального игрока «Барселоны» 🌟

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«Френки де Йонг - фундаментальный футболист для нас. Я думаю, что сейчас у него самый лучший момент в карьере. Я бы продлил его контракт закрытыми глазами.

«Он сильно и быстро растет. Это важнейший футболист нашей команды», - признался Хави.

Xavi admits he is unsure if Frenkie de Jong will stay or go

Де Йонг провел 58 минут на поле в матче с «Антверпеном». Голландец показал феноменальную точность передач - 97% (66 из 68). При этом результативными действиями он не отметился.

Ожидается, что де Йонг подпишет новый контракт с «Барселоной» со снижением заработной платы.

5 комментариев

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fcb812
Френки дирижер нашей Барселоны ✨
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wshnmn
А ведь совсем недавно все кричали, чтобы его срочно продали в МЮ!
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Rachid
Уход Буси резко сподвигнул прогресс в игре Френки и очень заметно - всё на пользу Барселоне!!
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Ilia Maksiokov
Френки , держись ! Они хотят твои бабки...
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