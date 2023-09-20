«Я бы продлил его контракт закрытыми глазами». Хави назвал имя фундаментального игрока «Барселоны» 🌟
«Френки де Йонг - фундаментальный футболист для нас. Я думаю, что сейчас у него самый лучший момент в карьере. Я бы продлил его контракт закрытыми глазами.
«Он сильно и быстро растет. Это важнейший футболист нашей команды», - признался Хави.
Де Йонг провел 58 минут на поле в матче с «Антверпеном». Голландец показал феноменальную точность передач - 97% (66 из 68). При этом результативными действиями он не отметился.
Ожидается, что де Йонг подпишет новый контракт с «Барселоной» со снижением заработной платы.
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