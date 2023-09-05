FC BARCELONA
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Хави недоволен тем, что летом из «Барселоны» ушел один игрок. Удивительно, но это не Фати

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Футбол Футбол

Тренеру не хватает глубины состава.

По словам инсайдера Хави Мигеля, Хави был недоволен тем, что «Барселона» позволила этим летом уйти Эрику Гарсии.

У главного тренера были две причины, по которым он хотел, чтобы Гарсия остался:

1. Хави ценил Эрика за его универсальность. При необходимости защитник мог сыграть в полузащите, как это было в прошлом сезоне.

2. Хави также нуждался в глубине состава, так как Араухо и Кристенсен в последнее время подвержены травмам.

В итоге Гарсия отправился в «Жирону» в годовую аренду. Если защитник, как и его коллега Ансу Фати, зарекомендуют себя в других клубах, то для Хави они станут главным выбором, ведь обоих игроков тренер очень ценит.

6 комментариев

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SaH4r.
Файе же есть, на крайняк его можно использовать
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бенедикт
Гарсия хорош в начинании атак, но никак не в защитных действиях, потому как- то не очень просто понять энтренадора... хотя, конечно, ему точно виднее.
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A to the K
вообще не велика потеря. в защитных действиях весьма посредственный, явно не уровень топ-клуба, из плюсов только пас. про полузащиту и говорить нечего, толком и не играл там, чтобы делать какие-то выводы.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Довольно спорно. Зачем подписывали тогда Иньиго Мартинеса? Алонсо может и в центре сыграть. Кунде, Араухо, Кристенсен + 2 сменщика. В начале лета, до прихода Ромеу и Гюндогана, был у Гарсии призрачный шанс, что Хави попробует его наигрывать основным опорником, но что в предсезонке, что потом по работе селекции, стало понятно, что его там не видят.
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Steyer
Заиграй Кубарси, как Ямал. В чем проблема. Будущий же топ растет!
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Руслан Нотарев
Гарсия - это пожар в штрафной
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