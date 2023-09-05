Тренеру не хватает глубины состава.

По словам инсайдера Хави Мигеля, Хави был недоволен тем, что «Барселона» позволила этим летом уйти Эрику Гарсии.

У главного тренера были две причины, по которым он хотел, чтобы Гарсия остался:

1. Хави ценил Эрика за его универсальность. При необходимости защитник мог сыграть в полузащите, как это было в прошлом сезоне.

2. Хави также нуждался в глубине состава, так как Араухо и Кристенсен в последнее время подвержены травмам.

В итоге Гарсия отправился в «Жирону» в годовую аренду. Если защитник, как и его коллега Ансу Фати, зарекомендуют себя в других клубах, то для Хави они станут главным выбором, ведь обоих игроков тренер очень ценит.