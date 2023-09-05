Хави недоволен тем, что летом из «Барселоны» ушел один игрок. Удивительно, но это не Фати
Тренеру не хватает глубины состава.
По словам инсайдера Хави Мигеля, Хави был недоволен тем, что «Барселона» позволила этим летом уйти Эрику Гарсии.
У главного тренера были две причины, по которым он хотел, чтобы Гарсия остался:
1. Хави ценил Эрика за его универсальность. При необходимости защитник мог сыграть в полузащите, как это было в прошлом сезоне.
2. Хави также нуждался в глубине состава, так как Араухо и Кристенсен в последнее время подвержены травмам.
В итоге Гарсия отправился в «Жирону» в годовую аренду. Если защитник, как и его коллега Ансу Фати, зарекомендуют себя в других клубах, то для Хави они станут главным выбором, ведь обоих игроков тренер очень ценит.
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