FC BARCELONA
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Перед церемонией вручения «Золотого мяча» Гави запретили говорить определенные фразы. Угадайте, что было дальше 😂

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Инсайды из второго сезона сериала про «Барселону».

Хавбек «Барселоны» Гави имеет репутацию человека немногословного, но часто попадающего в анекдотичные ситуации. На поле он выделяется тем, что играет с развязанными шнурками, и тем, что иногда даже слишком выкладывается во время игр.

Во втором сезоне документального сериала Prime «Barcelona. New Era» вы можете больше узнать об игроке благодаря сценам, которые сняты в местах обычно скрытых от чужих глаз.

Один из моментов отлично объясняет импульсивный характер андалусийца. Он произошел во время церемонии вручения «Золотого мяча».

В тот день, 17 октября 2022 года, Гави получил «Копа Трофи» − он стал лучшим игроком в возрасте до 21 года. В документалке мы видим, как перед выходом на сцену игрок советуется с делегатом «Барселоны» по поводу выступления.

− Когда я договорю, то могу сказать «Força Barça», правильно?

− Лучше не надо.

− А что, если я скажу «Visca el Barça»?

− Нет, лучше не стоит.

Гави выходит на сцену, говорит речь, а в конце добавляет: «Большое всем спасибо и Visca el Barça».

4 комментария

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Гави тигр, очень уважаю его
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Kaloyan Yalamov
Парень с характером, так и должно быть
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Iamliam
Ай молодца! Лишь бы с футболистками не целовался на церемониях, за это сейчас можно испортить себе жизнь и карьеру.
+3
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Max Payne
Ответ Iamliam
Ай молодца! Лишь бы с футболистками не целовался на церемониях, за это сейчас можно испортить себе жизнь и карьеру.
Под его руководством есть футболистки?
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