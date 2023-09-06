Инсайды из второго сезона сериала про «Барселону».

Хавбек «Барселоны» Гави имеет репутацию человека немногословного, но часто попадающего в анекдотичные ситуации. На поле он выделяется тем, что играет с развязанными шнурками, и тем, что иногда даже слишком выкладывается во время игр.

Во втором сезоне документального сериала Prime «Barcelona. New Era» вы можете больше узнать об игроке благодаря сценам, которые сняты в местах обычно скрытых от чужих глаз.

Один из моментов отлично объясняет импульсивный характер андалусийца. Он произошел во время церемонии вручения «Золотого мяча».

В тот день, 17 октября 2022 года, Гави получил «Копа Трофи» − он стал лучшим игроком в возрасте до 21 года. В документалке мы видим, как перед выходом на сцену игрок советуется с делегатом «Барселоны» по поводу выступления.

− Когда я договорю, то могу сказать «Força Barça», правильно?

− Лучше не надо.

− А что, если я скажу «Visca el Barça»?

− Нет, лучше не стоит.

Гави выходит на сцену, говорит речь, а в конце добавляет: «Большое всем спасибо и Visca el Barça».