10 комментариев

Хави быстро справился.

Прошло чуть меньше двух лет с тех пор, как Хави возглавил «Барселону», но за это время состав команды претерпел капитальные изменения.

На данный момент в клубе осталось всего шесть игроков из тех, что были в «блаугране» в ноябре 2021 года: Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Педри, Френки де Йонг, Серджи Роберто и Иньяки Пенья.

Многие футболисты покинули клуб навсегда, некоторые отправились в аренду (Серджиньо Дест, Ансу Фати, Клеман Лангле, Эрик Гарсия) или даже ушли на пенсию (Жерар Пике, Серхио Агуэро).

Немногие пережили перестройку от Хави, но те, кто остались, в большинстве своем являются важнейшими членами команды и игроками стартового состава.