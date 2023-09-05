FC BARCELONA
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Глобальная перестройка. В «Барсе» осталось всего 6 игроков из команды Кумана

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Хави быстро справился.

Прошло чуть меньше двух лет с тех пор, как Хави возглавил «Барселону», но за это время состав команды претерпел капитальные изменения.

На данный момент в клубе осталось всего шесть игроков из тех, что были в «блаугране» в ноябре 2021 года: Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Педри, Френки де Йонг, Серджи Роберто и Иньяки Пенья.

Многие футболисты покинули клуб навсегда, некоторые отправились в аренду (Серджиньо Дест, Ансу Фати, Клеман Лангле, Эрик Гарсия) или даже ушли на пенсию (Жерар Пике, Серхио Агуэро).

Немногие пережили перестройку от Хави, но те, кто остались, в большинстве своем являются важнейшими членами команды и игроками стартового состава.

 

10 комментариев

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& Co1366
Из остатка: Роберто - лишний.
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Ya_Mama
Отсюда и результат
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Alex Alex
Хм.. а при физруке разве была команда?
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Berliner77
Коман уничтожил игру барсы , лично я ничего странного в таких кардинальных переменах не вижу . И по факту результат на табло , при нулевых затратах и хорошей трансферной политике . Барса играет и Хави выжимает максимум из того что имеется .
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Rachid
Хави возрождает новую Барсу!
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Iamliam
Ответ & Co1366
Из остатка: Роберто - лишний.
Свой воспитанник, плюс давно уже в основе, плюс универсальность плюс какая химия с клубом..иначе не обьяснить как он столько времени продержался в основе.
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Bob Ganiev
Ответ Iamliam
Свой воспитанник, плюс давно уже в основе, плюс универсальность плюс какая химия с клубом..иначе не обьяснить как он столько времени продержался в основе.
это всё не имеет отношения на то, что происходит на поле. а на поле пшик.
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Iamliam
Ответ Bob Ganiev
это всё не имеет отношения на то, что происходит на поле. а на поле пшик.
Был бы пшик, точно бы не задержался. Он хороший игрок в подыгрыше со звездами вроде Месси или Хави, Бускетса и пр. Но когда нужна быть примером, он возможно не тянет. Так это вижу.
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Rachid
Ответ & Co1366
Из остатка: Роберто - лишний.
Роберто- талисман.
Ему из Барсы только сразу на пенсию:))
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