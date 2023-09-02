11 комментариев

Сразу в дело.

В последние часы трансферного окна «Барселона» объявила о подписании двух игроков, которые пошли на большие уступки ради этого трансфера: Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Уже на следующее утро португальцев представили в качестве игроков «блауграны», а сразу же после они отправились на свою первую тренировку под руководством Хави. Естественно, камеры не отходили от них ни на шаг.

Конечно же, без приветственного коридора никуда!

Но о подготовке к матчу с «Осасуной» забывать нельзя.

Для веселья время тоже нашлось.

Оба Жоау вошли в заявку на матч с «Осасуной». Вполне вероятно, мы уже увидим их в сине-гранатовых футболках на поле в воскресенье.