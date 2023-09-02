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📸 Жоау и Жоау в «Барселоне». Феликс и Канселу провели первую тренировку под руководством Хави

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Сразу в дело.

В последние часы трансферного окна «Барселона» объявила о подписании двух игроков, которые пошли на большие уступки ради этого трансфера: Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Уже на следующее утро португальцев представили в качестве игроков «блауграны», а сразу же после они отправились на свою первую тренировку под руководством Хави. Естественно, камеры не отходили от них ни на шаг.

Конечно же, без приветственного коридора никуда!

 

 

Но о подготовке к матчу с «Осасуной» забывать нельзя.

Для веселья время тоже нашлось.

Оба Жоау вошли в заявку на матч с «Осасуной». Вполне вероятно, мы уже увидим их в сине-гранатовых футболках на поле в воскресенье.

11 комментариев

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Rachid
Детские мечты становятся явью обоих Жоао - Барселона встретила и приняла обоих. Сегодня в игре против Осасуны обоим предоставится возможность доказать, что Барса не ошиблась пригласив обоих португальцев
+18
0
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Avazbek Rasulov
Ферран в пару с Феликсом должна быть хорошей связкой. Это зависит от мастерства тренера в первую очередь.
+10
-1
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Hella black
Феликс должен рвать и метать,фотография в которой он сидит на банке с опущенной головой,это сумасшедшая мотивация для него.
+5
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Avazbek Rasulov
Ответ predMBAPPE
И ДеЙонга вместо Левандовски, у него лучше получается забить
Согласен
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Независимый эксперт
Ответ Mokka Keane
Я календарь…
переверну
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Mokka Keane
Ответ Независимый эксперт
переверну
И снова 3 сентября
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Александр Р
Ответ Mokka Keane
И снова 3 сентября
На фото я твое взгляну…
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Вячеслав Новиков
Удачи парням в любимом клубе, всё получится, а мы вас поддержим
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Mokka Keane
Я календарь…
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predMBAPPE
Ответ Avazbek Rasulov
Ферран в пару с Феликсом должна быть хорошей связкой. Это зависит от мастерства тренера в первую очередь.
И ДеЙонга вместо Левандовски, у него лучше получается забить
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-1
0
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Mokka Keane
Ответ Александр Р
На фото я твое взгляну…
И снова 3 сентябряяяя…
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