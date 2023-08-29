12 комментариев

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«Иногда мне не хватает поддержки, приходится самому создавать моменты»: Левандовски прошелся по атаке «Барселоны»

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В 3-м туре Ла Лиги Левандовски забил в ворота «Вильярреала» на 71-й минуте встречи. Таким образом нападающий прервал свою безголевую серию из четырех матчей – это повторение его худшей серии в «Барсе».

Оказывается, Роберт считает, что «блауграна» играет в недостаточно атакующий футбол. Слова поляка передает Mundo Deportivo:

«Мы — «Барса», от нас ждут не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время такого не было, но мы работаем над тем, чтобы создавать больше моментов в матчах. Иногда на поле выходит недостаточное количество атакующих игроков, мне не хватает поддержки... поэтому я ищу лучшие решения для команды.

А вот когда на поле выходят Ансу или Ферран, атакующие игроки, видно, что команда создает больше шансов. Думаю, что благодаря своему опыту, ведь я хорошо знаю свое тело, я ищу лучшее решение не только для себя, но и для команды. Конечно, если я нахожусь между двумя полузащитниками, защитникам играть легче.

Во многих матчах у меня было не так много возможностей забить. В последних двух играх у меня было мало шансов, я не получал достаточно мячей, поэтому иногда мне самому приходилось создавать моменты. Но я стараюсь поддерживать свой уровень, возвращаться на правильный путь. Буду становиться лучше с каждым матчем. Каждый сезон индивидуален, и этот сезон очень длинный. У нас впереди много игр, думаю, важно не то, как ты начинаешь, а как заканчиваешь».

Любопытно, что еще в «Баварии» у Роберта были похожие претензии к тренеру и одноклубникам. В сезоне 2021/2022 он был убежден, что партнеры стали меньше на него навешивать. Нагельсманн, однако, теорию поляка быстро опроверг.

В прошлом сезоне нападающий забил за «блауграну» 33 гола и отдал 8 ассистов в 46-ти матчах.

Согласны с мнением Роберта? Хави действительно должен ставить более атакующий футбол?

12 комментариев

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Mr-Apelsin Friend
что за бред ? как тебе будут создавать моменты, если ты в центре поля весь матч стоишь, в штрафную по большим праздникам приходишь
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василий иванов
а как насчет моментов которые он лично запарывает пачками? а как насчет атак, которые тормозит своим гениальным дриблингом? про это он забывает упомянуть.
+7
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+7
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Sakata Gintoki
Нормально у него возможностей было, тот же матч с Вилльяреалом, где его вывели на ударную позицию, а он в вратаря пробил. Тот же момент где Гюндоган отдал тонкую передачу на Леву, он чуть не запорол момент, повезло, что игрок Вильяреала выбил мяч на Френки. Просто надо работать над собой, а не бухтеть, как это делает Торрес. Человек выходит с банки и дает результат, в отличие от игрока старта, которому оказывается не хватает поддержки в атаке.
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Данила Макаров
Оххо хоу
Нет, Барса по прошлому сезону показала идеальную защиту в Испании и её кубках. а
Атака была тоже хороша, забивали конечно не так много, это из за того что много не реализовывали
Начало этого сезона показывает что Барса создает атаки флангами или же через предзащиту в центре
И насколько я знаю все прострелы на Роберта были через фланги и Лёва в свою очередь не забивал
Вот и всё
Что то я не видно серьезных моментов, которые создавал именно Лёва
Вот и всё
Ну вообщем он забил и я надеюсь что и дальше будет забивать
Но полагаться на него тоже риск, этот риск приведет снова к нулевым матчам или же поражениям
Есть Ферран в отличной форме, а также придет зимой Витор Роке
Поэтому все будет все топ)
Ну надеемся)
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Вячеслав Тотров
Когда его не будет в составе Барселона будет играть зрелищнее и эффективней использовать свои сильные стороны.
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Nogoi89
Я не помню никого в Барсе, кто додумался бы такое ляпнуть. Накинул на тренера, партнёров, а сам польский Щ’Артаньян. Даже Месси такого себе не позволял, а этот два пришел за кучу бабла и учит Барсу играть в атакующий футбол....Понятно, что Хави не гений, как Гвардиола, но, наверное, больше понимает в футболе, чем Лёва. Исходя из опыта и позиции на которой играл.
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TAGAY
Леве может пора уходить в СА?.. по игре просто лютая деревяха! еще и реализация хромает, то как портит командную игру прост бесит. с Вильяреалом был эпизод когда он пришел на правый фланг и Ямал смотря на него не знал куда деться, просто тупо пошел на полуфланг и н знал как и где ему быть.. было забавно но не до смеха когда болеешь за Барсу. такой короткий но очень ярко показывающий игру Левы, просто тупо не знает куда сам деться и вечно уходит на фланги и опорку, оголяя зону ЦФ..только не говорите что этот поляк претендовал на аж ДВА ЗМ, всего то полутора года назад..
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Alexlagodny
Да ладно, что-то не вижу чтобы много создавал. Вон малой, шестнадцатилетний, вот он создавал.
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Nogoi89
Ответ Sakata Gintoki
Нормально у него возможностей было, тот же матч с Вилльяреалом, где его вывели на ударную позицию, а он в вратаря пробил. Тот же момент где Гюндоган отдал тонкую передачу на Леву, он чуть не запорол момент, повезло, что игрок Вильяреала выбил мяч на Френки. Просто надо работать над собой, а не бухтеть, как это делает Торрес. Человек выходит с банки и дает результат, в отличие от игрока старта, которому оказывается не хватает поддержки в атаке.
Левандовски это не форвард - киллер, это форвард-пулеметчик. На пике у него было столько моментов за один матч, что некоторые нападающие за несколько игр столько не получают, он грамотно открывался, чувствовал момент и был очень жесток в борьбе. Но, он порол всегда, порол везде, и это надо было знать до его перехода.
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Assandro Journey
Ответ Вячеслав Тотров
Когда его не будет в составе Барселона будет играть зрелищнее и эффективней использовать свои сильные стороны.
а кто будет забивать? Бревно Торрес будет притворяться нападающим? Никто из остальных игроков атаки Барсы не будет стабильно забивать. все они плохие завершители. с пиковым Месси, разумеется, получалось с фальшивой девяткой играть. Сейчас не выйдет.
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Assandro Journey
Ответ Константин Юрьевич
Месси всю жизнь создавал и завершал, не слова об этом не сказал! Просто Лева не тянет Ла Лигу! Это не германие в который доминирует одна Бавария!
да это испания, где доминирует только Мадрид и Барса. причем с самого начала Лиги. лол.
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