12 комментариев

В 3-м туре Ла Лиги Левандовски забил в ворота «Вильярреала» на 71-й минуте встречи. Таким образом нападающий прервал свою безголевую серию из четырех матчей – это повторение его худшей серии в «Барсе».

Оказывается, Роберт считает, что «блауграна» играет в недостаточно атакующий футбол. Слова поляка передает Mundo Deportivo:

«Мы — «Барса», от нас ждут не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время такого не было, но мы работаем над тем, чтобы создавать больше моментов в матчах. Иногда на поле выходит недостаточное количество атакующих игроков, мне не хватает поддержки... поэтому я ищу лучшие решения для команды.

А вот когда на поле выходят Ансу или Ферран, атакующие игроки, видно, что команда создает больше шансов. Думаю, что благодаря своему опыту, ведь я хорошо знаю свое тело, я ищу лучшее решение не только для себя, но и для команды. Конечно, если я нахожусь между двумя полузащитниками, защитникам играть легче.

Во многих матчах у меня было не так много возможностей забить. В последних двух играх у меня было мало шансов, я не получал достаточно мячей, поэтому иногда мне самому приходилось создавать моменты. Но я стараюсь поддерживать свой уровень, возвращаться на правильный путь. Буду становиться лучше с каждым матчем. Каждый сезон индивидуален, и этот сезон очень длинный. У нас впереди много игр, думаю, важно не то, как ты начинаешь, а как заканчиваешь».

Любопытно, что еще в «Баварии» у Роберта были похожие претензии к тренеру и одноклубникам. В сезоне 2021/2022 он был убежден, что партнеры стали меньше на него навешивать. Нагельсманн, однако, теорию поляка быстро опроверг.

В прошлом сезоне нападающий забил за «блауграну» 33 гола и отдал 8 ассистов в 46-ти матчах.

Согласны с мнением Роберта? Хави действительно должен ставить более атакующий футбол?