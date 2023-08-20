«Барсу» лишили двух пенальти? Фанаты обратили внимание на спорные эпизоды в матче с «Кадисом»
Во 2-м туре Ла Лиги «Барса» дома обыграла «Кадис» со счетом 2:0. Победа далась подопечным Хави нелегко. Левандовски упустил несколько моментов, лишь в концовке матча счет был открыт.
Сперва отличился Педри, который красиво отпраздновал взятие ворот. А уже в добавленное время забил Торрес с передачи Роберта.
Но фанаты «Барсы» уверены, что их любимая команда могла забить больше, если бы судьи назначили два пенальти в ворота соперника. Болельщики обратили внимание на два спорных эпизода.
В самом начале встречи, на 6-й минуте, Эрнандес толкнул Ямаля в штрафной. 16-летний Ламин упал на газон.
Уже в концовке встречи от дружелюбия соперника пострадал Левандовски. Роберта схватили двумя руками в штрафной.
Здесь эпизод виден лучше:
Но «Барселона» и без пенальти забрала свою победу.
А как вы оцениваете эти эпизоды? Должен ли был арбитр назначить одиннадцатиметровые в ворота «Кадиса»? Делитесь мнением в комментах.
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