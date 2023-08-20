Во 2-м туре Ла Лиги «Барса» дома обыграла «Кадис» со счетом 2:0. Победа далась подопечным Хави нелегко. Левандовски упустил несколько моментов, лишь в концовке матча счет был открыт.

Сперва отличился Педри, который красиво отпраздновал взятие ворот. А уже в добавленное время забил Торрес с передачи Роберта.

Но фанаты «Барсы» уверены, что их любимая команда могла забить больше, если бы судьи назначили два пенальти в ворота соперника. Болельщики обратили внимание на два спорных эпизода.

В самом начале встречи, на 6-й минуте, Эрнандес толкнул Ямаля в штрафной. 16-летний Ламин упал на газон.

Уже в концовке встречи от дружелюбия соперника пострадал Левандовски. Роберта схватили двумя руками в штрафной.

Здесь эпизод виден лучше:

Но «Барселона» и без пенальти забрала свою победу.

А как вы оцениваете эти эпизоды? Должен ли был арбитр назначить одиннадцатиметровые в ворота «Кадиса»? Делитесь мнением в комментах.