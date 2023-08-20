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«Барсу» лишили двух пенальти? Фанаты обратили внимание на спорные эпизоды в матче с «Кадисом»

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Во 2-м туре Ла Лиги «Барса» дома обыграла «Кадис» со счетом 2:0. Победа далась подопечным Хави нелегко. Левандовски упустил несколько моментов, лишь в концовке матча счет был открыт.

Сперва отличился Педри, который красиво отпраздновал взятие ворот. А уже в добавленное время забил Торрес с передачи Роберта.

Но фанаты «Барсы» уверены, что их любимая команда могла забить больше, если бы судьи назначили два пенальти в ворота соперника. Болельщики обратили внимание на два спорных эпизода.

В самом начале встречи, на 6-й минуте, Эрнандес толкнул Ямаля в штрафной. 16-летний Ламин упал на газон.

Уже в концовке встречи от дружелюбия соперника пострадал Левандовски. Роберта схватили двумя руками в штрафной.

Здесь эпизод виден лучше:

Но «Барселона» и без пенальти забрала свою победу.

А как вы оцениваете эти эпизоды? Должен ли был арбитр назначить одиннадцатиметровые в ворота «Кадиса»? Делитесь мнением в комментах.

5 комментариев

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Raindrop Drop Top
Боюсь представить, что было бы с мадридским блмщиком после этих фолов 🤣
+16
-4
+12
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Catalonia is the independent republic
Второй тур чудят судьи...
+7
-3
+4
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Павел Свириденко
еще 3-ий момент забыли, когда Левандовского тупо вниз потянули при навесе...
+5
-3
+2
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