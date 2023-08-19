Хави вызвал Марка Касадо на тренировку первой команды, сообщает Серхи Капдевила из Diario Sport.

Полузащитник может играть правого защитника, на этой позиции он уже несколько раз выступал «Барселону».

Недавно Хави публично похвалил Касадо. 19-летний футболист получил комплимент за технику и универсальность.

Ожидается, что игрок войдет в состав команды на матч Ла Лиги против «Кадиса» в воскресенье, 20 августа.

В то же время «Барселоне» в ближайший месяц придется обходиться без Рональда Араухо. Уругваец получил травму подколенного сухожилия.

Наиболее очевидные варианты замены Араухо на правом фланге – Жюль Кунде и Серджи Роберто.