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Хави вызвал в основу полузащитника из молодежки. Он может заменить Араухо

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Рональд Араухо Рональд Араухо
Футбол Футбол

Хави вызвал Марка Касадо на тренировку первой команды, сообщает Серхи Капдевила из Diario Sport.

Полузащитник может играть правого защитника, на этой позиции он уже несколько раз выступал «Барселону».

Недавно Хави публично похвалил Касадо. 19-летний футболист получил комплимент за технику и универсальность.

Ожидается, что игрок войдет в состав команды на матч Ла Лиги против «Кадиса» в воскресенье, 20 августа.

В то же время «Барселоне» в ближайший месяц придется обходиться без Рональда Араухо. Уругваец получил травму подколенного сухожилия.

Наиболее очевидные варианты замены Араухо на правом фланге – Жюль Кунде и Серджи Роберто.

2 комментария

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Inside 88 LW
Хотелось бы Касадо все-таки видеть в опорной зоне. Он очень даже хорош там. Ромеу он точно даст бой за место в составе. Временно - да он может закрыть позицию ПЗ но хочется все-таки входящий трансфер на эту позицию.
+6
0
+6
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Vlad
Удачи Касадо, надеюсь проведёт отличный матч, но хотелось увидеть всё таки в опорной зоне, а пока там Ромеу вряд-ли мы его увидим
+3
0
+3
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