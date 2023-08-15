8 комментариев

По данным французских источников, Неймар все еще надеется подписать контракт с «Барселоной» в 2025 году, когда истечет его соглашение с «Аль-Хилалем».

На этой неделе бразилец подпишет двухлетний контракт с саудовским клубом, сумма трансфера – 90 млн евро.

Неймар считает, что после финала ЛЧ-2020 у него не было шансов снова выиграть Лигу чемпионов. Поэтому он надеется, что еще сможет побороться за нее вместе с «Барсой».

Однако, как сообщается, 31-летний бразилец заявил друзьям, что он никогда не будет играть за «Барсу», пока Хави остается тренером каталонцев.