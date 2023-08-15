FC BARCELONA
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Теперь ясно, почему Неймар не поехал в «Барсу». Бразилец верит, что вернется в Каталонию – но при одном условии

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По данным французских источников, Неймар все еще надеется подписать контракт с «Барселоной» в 2025 году, когда истечет его соглашение с «Аль-Хилалем».

На этой неделе бразилец подпишет двухлетний контракт с саудовским клубом, сумма трансфера – 90 млн евро.

Неймар считает, что после финала ЛЧ-2020 у него не было шансов снова выиграть Лигу чемпионов. Поэтому он надеется, что еще сможет побороться за нее вместе с «Барсой».

Однако, как сообщается, 31-летний бразилец заявил друзьям, что он никогда не будет играть за «Барсу», пока Хави остается тренером каталонцев.

8 комментариев

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Pink Floyd1276
Хави заявил друзьям, что он останется тренером каталонцев, пока Неймар не закончит с футболом.
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predMBAPPE
В итоге Неймар сменит Хави в качестве тренера и Барса полностью включая вратарей заиграют в ДЖИНГУ😎
+2
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Rhett Butler
Если это правда, значит в Барсу он не вернется)
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Rachid
Раз Неймар решил из-за Хави не приходить в Барсу - тогда дата возможного возвращения на Камп Ноу совсем неопределённая..
Думаю, что Хави будет работать в Барсе до своей тренерской пенсии:))))
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нелюбитель футбола
Можешь зимой уже переходить... Месси заменит Хави уже скоро..
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paperboy
И теперь сколько заработает Хави, и сколько Неймар))). Да и еще разница в ответственности.
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Меган Лайф
Ответ Rachid
Раз Неймар решил из-за Хави не приходить в Барсу - тогда дата возможного возвращения на Камп Ноу совсем неопределённая.. Думаю, что Хави будет работать в Барсе до своей тренерской пенсии:))))
Думаете за 30 лет все же сможет взять ле?
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Rachid
Ответ Меган Лайф
Думаете за 30 лет все же сможет взять ле?
За 30 лет возьмёт несколько ЛЧ и несколько ЛЕ - всё в этой жизни циклично:))
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