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Хави могут дисквалифицировать до конца августа. Все из-за послематчевых слов в адрес судьи

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Хави может получить длительную дисквалификацию за гневные высказывания в адрес судьи Сото Градо после ничьей 0:0 с «Хетафе».

Хави разозлился из-за незасчитанного фола на Рональде Араухо. Арбитр объяснил решение игрой рукой со стороны Гави, но тренеру «Барсы» это не понравилось: «Игра рукой Гави – выдумка. Судья это придумал. Так оно и есть. Все это видели. Они сказали, что будут определять такие моменты очень четко, сегодня я этого не вижу».

Red-Carded FC Barcelona Coach Xavi And Slams 'Embarrassment' Referee

Как пишут испанские СМИ, Хави, скорее всего, будет дисквалифицирован на ближайшие матчи «Барсы» против «Кадиса» и «Вильярреала» не только за красную карточку во время игры, но и за комментарии в адрес судьи.

Болельщики считают такие меры несправедливыми, так как вопросы к судейству возникли даже у нейтральных фанатов.

14 комментариев

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Вячеслав Новиков
Да что мелочиться то можно пожизненную дисквалификацию нарисовать
+6
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FanRocstar
Грёбаный Тебас
+4
-1
+3
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Hella black
Всё будет зависеть от Столичного Кабинета,если они хотят равный борьбы,длительной дискусы не будет. Но если эти прокисшие сливки зассали,Хави влепят максимальную дискву
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Игорь Климов
Позор судейству Ла Лиги.
+5
-3
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Кашшай Чакырович
Винисуса облизывали ,за то что он всю страну назвал рассисткой ,Хави же за адекватную критику дисквалифицируют , просто гнилое общество !
+1
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Real_v_dushe
"Это не из-за того, что он говорит, а из-за того, как он это говорит. Хави - всегда жертва, это что-то очень от кулес и, кстати очень по-каталонски"
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Real_v_dushe
"Я не могу себе представить, чтобы Иньеста или Пуйоль были тренерами, которые протестовали и ломались каждый раз, когда проигрывали"
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Real_v_dushe
"Мне это нравится, Барселона начинает чемпионат как всегда со своих любимых заговоров о Мадридской лиге"
0
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Real_v_dushe
"Хави: матчи «Хетафе» должны завершиться 4 удалениями от «Хетафе» и продлением его на 20-минут"
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Игорь Климов
Ответ Real_v_dushe
Позор https://phantom-marca.unidadeditorial.es/04a8493dd8729a9a95153759f996c1b6/resize/660/f/webp/assets/multimedia/imagenes/2023/08/14/16920053250506.jpg За такой баскетбол и не дать жёлтую карточку
Так я говорю, что вчерашнее судейство - это позор, при чём в обе стороны, но одной команде судья намного больше благоволил, и это было Хетафе.
+1
-1
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