14 комментариев

Хави может получить длительную дисквалификацию за гневные высказывания в адрес судьи Сото Градо после ничьей 0:0 с «Хетафе».

Хави разозлился из-за незасчитанного фола на Рональде Араухо. Арбитр объяснил решение игрой рукой со стороны Гави, но тренеру «Барсы» это не понравилось: «Игра рукой Гави – выдумка. Судья это придумал. Так оно и есть. Все это видели. Они сказали, что будут определять такие моменты очень четко, сегодня я этого не вижу».

Как пишут испанские СМИ, Хави, скорее всего, будет дисквалифицирован на ближайшие матчи «Барсы» против «Кадиса» и «Вильярреала» не только за красную карточку во время игры, но и за комментарии в адрес судьи.

Болельщики считают такие меры несправедливыми, так как вопросы к судейству возникли даже у нейтральных фанатов.