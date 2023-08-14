14 комментариев

«Барселона» сыграла нулевую ничью с «Хетафе»: было много спорных моментов и три удаления (одна красная – Хави). Одно из самых сомнительных решений арбитра – не поставленный пенальти после фола на Рональде Араухо.

Рефери объяснил это игрой рукой Гави, а Хави назвал это «выдумкой».

«Слова Хави не помогают Ла Лиге. Это способ оправдать то, что они не завоевали три очка», – заявил главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас. – «Самую жестокое действие в матче совершил игрок «Барселоны». Мне никогда не придет в голову оправдывать поражение или ничью своей команды тем, как играл соперник».

Согласны, что судейство могло быть гораздо лучше?