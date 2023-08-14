14 комментариев

«Слова Хави не помогают Ла Лиге». Он пытается оправдать потерянные очки». Главный тренер «Хетафе» зажег на пресс-конференции 🔥🔥🔥
«Барселона» сыграла нулевую ничью с «Хетафе»: было много спорных моментов и три удаления (одна красная – Хави). Одно из самых сомнительных решений арбитра – не поставленный пенальти после фола на Рональде Араухо.
Рефери объяснил это игрой рукой Гави, а Хави назвал это «выдумкой».
«Слова Хави не помогают Ла Лиге. Это способ оправдать то, что они не завоевали три очка», – заявил главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас. – «Самую жестокое действие в матче совершил игрок «Барселоны». Мне никогда не придет в голову оправдывать поражение или ничью своей команды тем, как играл соперник».
Согласны, что судейство могло быть гораздо лучше?
https://www.sports.ru/football/1105163220-nesushhestvuyushhij-penalti-var-dolzhen-byl-otmenit-ego-trener-valensi.html