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«Слова Хави не помогают Ла Лиге». Он пытается оправдать потерянные очки». Главный тренер «Хетафе» зажег на пресс-конференции 🔥🔥🔥

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«Барселона» сыграла нулевую ничью с «Хетафе»: было много спорных моментов и три удаления (одна красная – Хави). Одно из самых сомнительных решений арбитра – не поставленный пенальти после фола на Рональде Араухо.

Рефери объяснил это игрой рукой Гави, а Хави назвал это «выдумкой».

«Слова Хави не помогают Ла Лиге. Это способ оправдать то, что они не завоевали три очка», – заявил главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас. – «Самую жестокое действие в матче совершил игрок «Барселоны». Мне никогда не придет в голову оправдывать поражение или ничью своей команды тем, как играл соперник».

Согласны, что судейство могло быть гораздо лучше?

14 комментариев

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Raindrop Drop Top
Слова Хави не звучат как оправдания, у всех адекватных людей бы бомбанула с этого судейского чуда
+15
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Вячеслав Новиков
Бордалас бы помолчал, привил такую игру команде это дикий ужас, костоломы, это не игра в футбол, желаю отправиться в Сегунду
+6
0
+6
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Mascerano
Молчал бы за умного сошел. Сам как прыгал и дергался при моменте с Рафиньей, думал кондражка
+7
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Вячеслав Романов
Отрицает тот факт что Хетафе играл в грязный футбол.
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Real_v_dushe
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Muhammad Orhan
Судейство провал полный Хави хот и потерял очки но все по делу говорит , чистый пенальти
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messi_leo
Понятное дело, что интервью Хави каждый матч выкладывают, а Бордаласа раз в год, но так для справедливости сразу же первое вью от тренера "никогда не придет в голову оправдывать поражение или ничью" на этом сайте после поражения от Реала:
https://www.sports.ru/football/1105163220-nesushhestvuyushhij-penalti-var-dolzhen-byl-otmenit-ego-trener-valensi.html
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i love it
Не тебе физруку учить Хави о чём надо говорить🤡🤡🤡
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Лео не Месси
Ответ Real_v_dushe
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Судья отсудил матч нормально. После этих слов ясно, что либо ты не смотрел матч, либо перепутал футбол и регби
+2
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Вячеслав Новиков
Ответ Лео не Месси
Судья отсудил матч нормально. После этих слов ясно, что либо ты не смотрел матч, либо перепутал футбол и регби
Он просто табле тки принять забыл
+1
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MXMVS
Ответ Вячеслав Новиков
Бордалас бы помолчал, привил такую игру команде это дикий ужас, костоломы, это не игра в футбол, желаю отправиться в Сегунду
Это как раз и есть старый добрый футбол, на который приятно смотреть, а не на твои ванильные игры и таких же ванильных игроков
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