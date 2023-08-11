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«Барселона» предложила Хави двух звездных нападающих. Тренеру предстоит сделать трудный выбор

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Каталонцы готовы пойти ва-банк.

«Барселона» поставила Хави перед сложным выбором: Жоау Феликс или Неймар. Тренер «блауграны» должен выбрать одного из них, и руководство сделает все возможное, чтобы подписать его, сообщает авторитетный журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

Ходят слухи, что Неймар был бы рад покинуть «ПСЖ» этим летом, а Феликс так и вовсе похоронил свое будущее в «Атлетико», открыто заявив, что всегда мечтал играть за «Барсу». Не секрет, что оба игрока мечтают оказаться в «блаугране», и они готовы пойти на большие уступки, чтобы этот трансфер осуществился.

Финансовые трудности «Барселона» до сих пор никуда не делись, что делает крупный трансфер практически невозможным. Однако, по словам источников, Деку, Матеу Алемани и Жоан Лапорта способны совершить чудо и подписать звездного игрока, возможно, на правах аренды с обязательством выкупа. Но для начала Хави должен сказать «да» одному из них.

Если бы вы были на месте Хави, то какой выбор бы сделали? Или же оба не нужны каталонцам?

11 комментариев

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Nacho13
А можно ни того, ни того?
+7
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chikisiki
Неймар лучше чем Феликс
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Skotinas
Если выбирать, то тут очевидно, что Неймар сильнее не то, что Феликса, а любого на своей позиции. Вопрос только в мотивации.
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uragan
Только не неймар.
+2
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Dinar Ibragimov
Португальский кидала и плакса или бразильский. Гениальные варианты на выбор, Хави в шоке
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TJ tigra
сложный выбор: потенциальный коутиньо 2.0 или травмат в возрасте (да, 31 это уже возраст для полевого футболиста, а бразильцы склонны к раннему завершению карьеры ибо раздолбаи) с непростым характером и большой для барселоны личкой. хмм, кого же взять...
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Lore_M
Как можно вообще сравнивать одного из лучшего игроков поколения с Феликсом.
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Almanbet
Феликса можно попробовать Неймара уже пробовали
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Karl0709
Да всё нормально с нападающими , подпишите Канселу .
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ЧИКО
Ответ Reggie Kray
что ты бесишь автор у нас нету денег
У нас нет денег, но есть великая тройка кудесников и волшебников, которые готовы сотворить чудо и подписать Неймара, но вот, за день до начала нового сезона, они пока не смогли зарегистрировать 9 игроков основы…. Слово за Чави, и вот оно чудо!!!!
+1
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