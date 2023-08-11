11 комментариев

Каталонцы готовы пойти ва-банк.

«Барселона» поставила Хави перед сложным выбором: Жоау Феликс или Неймар. Тренер «блауграны» должен выбрать одного из них, и руководство сделает все возможное, чтобы подписать его, сообщает авторитетный журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

Ходят слухи, что Неймар был бы рад покинуть «ПСЖ» этим летом, а Феликс так и вовсе похоронил свое будущее в «Атлетико», открыто заявив, что всегда мечтал играть за «Барсу». Не секрет, что оба игрока мечтают оказаться в «блаугране», и они готовы пойти на большие уступки, чтобы этот трансфер осуществился.

Финансовые трудности «Барселона» до сих пор никуда не делись, что делает крупный трансфер практически невозможным. Однако, по словам источников, Деку, Матеу Алемани и Жоан Лапорта способны совершить чудо и подписать звездного игрока, возможно, на правах аренды с обязательством выкупа. Но для начала Хави должен сказать «да» одному из них.

Если бы вы были на месте Хави, то какой выбор бы сделали? Или же оба не нужны каталонцам?