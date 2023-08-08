8 комментариев

«Барселоне» в очередной раз предложили подписать Неймара, утверждает Mundo Deportivo. Бразилец хочет вернуться в столицу Каталонии и даже рассказал о своем желании президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи, пишет L’Equipe.

Но в «Барселоне» на возможный трансфер нападающего смотрят неоднозначно. Мнение руководства клуба по этому вопросу разделилось.

Хави выступает против возвращения Неймара. Тренер и его штаб не сомневаются в футбольных качествах игрока, но боятся, что бразилец испортит семейную атмосферу в команде. Противоположную сторону занял Лапорта: президент ратует за возвращение нападающего в «блауграну».

По сведениям издания SPORT, в ближайшие дни Хави и Лапорта проведут встречу, на которой обсудят трансфер звезды «ПСЖ».

Даже если президент убедит тренера в целесообразности такого подписания, серьезным препятствием может стать зарплата Неймара и его трансферная стоимость. По данным Sky Sports, парижане хотят выручить за бразильца 50-80 млн фунтов. Про финансовые трудности «Барселоны» известно всем.

Каталонцы все же нашли любопытную лазейку. Неймар может перебраться в «блауграну» транзитом через Ближний Восток, утверждают журналисты Diario Sport. Схема, над которой будет работать Пини Захави, проста: клуб из Саудовской Аравии покупает нападающего у «ПСЖ» и отдает его «Барсе» в аренду на один сезон.

Но сперва Лапорте и Хави нужно будет договориться. Вряд ли президент будет проводить сделку, не получив согласие тренера.

А чью сторону по этому вопросу занимаете вы – Хави или Лапорты? Делитесь своим мнением в комментариях.