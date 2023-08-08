8 комментариев

Хави и Лапорта совершенно по-разному смотрят на возвращение Неймара в «Барсу». Стороны проведут встречу, на которой обсудят трансфер звезды «ПСЖ»
«Барселоне» в очередной раз предложили подписать Неймара, утверждает Mundo Deportivo. Бразилец хочет вернуться в столицу Каталонии и даже рассказал о своем желании президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи, пишет L’Equipe.
Но в «Барселоне» на возможный трансфер нападающего смотрят неоднозначно. Мнение руководства клуба по этому вопросу разделилось.
Хави выступает против возвращения Неймара. Тренер и его штаб не сомневаются в футбольных качествах игрока, но боятся, что бразилец испортит семейную атмосферу в команде. Противоположную сторону занял Лапорта: президент ратует за возвращение нападающего в «блауграну».
По сведениям издания SPORT, в ближайшие дни Хави и Лапорта проведут встречу, на которой обсудят трансфер звезды «ПСЖ».
Даже если президент убедит тренера в целесообразности такого подписания, серьезным препятствием может стать зарплата Неймара и его трансферная стоимость. По данным Sky Sports, парижане хотят выручить за бразильца 50-80 млн фунтов. Про финансовые трудности «Барселоны» известно всем.
Каталонцы все же нашли любопытную лазейку. Неймар может перебраться в «блауграну» транзитом через Ближний Восток, утверждают журналисты Diario Sport. Схема, над которой будет работать Пини Захави, проста: клуб из Саудовской Аравии покупает нападающего у «ПСЖ» и отдает его «Барсе» в аренду на один сезон.
Но сперва Лапорте и Хави нужно будет договориться. Вряд ли президент будет проводить сделку, не получив согласие тренера.
А чью сторону по этому вопросу занимаете вы – Хави или Лапорты? Делитесь своим мнением в комментариях.
Большая ЗП и фестивали - ну никак не нужны на этапе перестройки Команды - Хави знает Нея лучше всех..)
если использовать эту лазейку, то барса ничего не потеряет, ней с точки зрения маркетинга очень много принесёт
если 10-ку дать вообще много на футболках получиться накрутить
стоит учитывать, что Неймар за половину сезона получается сделал 35 по г+п, а это не шутки