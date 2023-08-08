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Хави и Лапорта совершенно по-разному смотрят на возвращение Неймара в «Барсу». Стороны проведут встречу, на которой обсудят трансфер звезды «ПСЖ»

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Футбол Футбол

«Барселоне» в очередной раз предложили подписать Неймара, утверждает Mundo Deportivo. Бразилец хочет вернуться в столицу Каталонии и даже рассказал о своем желании президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи, пишет L’Equipe.

Но в «Барселоне» на возможный трансфер нападающего смотрят неоднозначно. Мнение руководства клуба по этому вопросу разделилось.

Хави выступает против возвращения Неймара. Тренер и его штаб не сомневаются в футбольных качествах игрока, но боятся, что бразилец испортит семейную атмосферу в команде. Противоположную сторону занял Лапорта: президент ратует за возвращение нападающего в «блауграну».

По сведениям издания SPORT, в ближайшие дни Хави и Лапорта проведут встречу, на которой обсудят трансфер звезды «ПСЖ».

Даже если президент убедит тренера в целесообразности такого подписания, серьезным препятствием может стать зарплата Неймара и его трансферная стоимость. По данным Sky Sports, парижане хотят выручить за бразильца 50-80 млн фунтов. Про финансовые трудности «Барселоны» известно всем.

Каталонцы все же нашли любопытную лазейку. Неймар может перебраться в «блауграну» транзитом через Ближний Восток, утверждают журналисты Diario Sport. Схема, над которой будет работать Пини Захави, проста: клуб из Саудовской Аравии покупает нападающего у «ПСЖ» и отдает его «Барсе» в аренду на один сезон.

Но сперва Лапорте и Хави нужно будет договориться. Вряд ли президент будет проводить сделку, не получив согласие тренера.

А чью сторону по этому вопросу занимаете вы – Хави или Лапорты? Делитесь своим мнением в комментариях.

8 комментариев

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Yuri Shamayaev
однозначно... Хави прав. брать этого талантливого засранца не стоит
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Serdida Orayew
если бы за бесплатно и средняя зарплата, но проблем! но если выше чем Араухо, педри, гави, Бальде, Кристенсен то не стоит. реально испортит атмосферу
+1
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Rachid
Считаю, что Неймар совершено не нужен Барселоне - совсем.
Большая ЗП и фестивали - ну никак не нужны на этапе перестройки Команды - Хави знает Нея лучше всех..)
+1
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Dave Anderson
Ответ Егор Скляров
понятно, что проводить нужно не полноценный трансфер, а аренду если использовать эту лазейку, то барса ничего не потеряет, ней с точки зрения маркетинга очень много принесёт если 10-ку дать вообще много на футболках получиться накрутить стоит учитывать, что Неймар за половину сезона получается сделал 35 по г+п, а это не шутки
Осталось только понять, зачем эта аренда саудовскому клубу надо, и что он с этого получит) А то ПСЖ получит деньги за трансфер, Барселона игрока в аренду, а саудиты... ничего?
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Егор Скляров
понятно, что проводить нужно не полноценный трансфер, а аренду
если использовать эту лазейку, то барса ничего не потеряет, ней с точки зрения маркетинга очень много принесёт
если 10-ку дать вообще много на футболках получиться накрутить
стоит учитывать, что Неймар за половину сезона получается сделал 35 по г+п, а это не шутки
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Mark Guliiants
Из команды в свое время ушло куча легендарных игроков, так как были проблемы с затратами на зарплаты. Сформировали новую команду. Теперь надо взять игрока с огромной зп. Странный Лапорта товарищ.
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