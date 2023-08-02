12 комментариев

Есть 2 возможных варианта.

Сообщается, что «Барселона» договорилась с Жоао Канселу о его летнем переходе. 29-летний игрок, скорее всего, уйдет в аренду с возможностью выкупа. «Сити» получит 10 миллионов евро, при этом «Барселоне» также придется платить зарплату игроку.

Вот как может выглядеть стартовый состав команды с Канселу, рассмотрим 2 наиболее вероятных варианта.

Вариант 1: игра на фланге с Рафиньей

Жоао Канселу может стать основным правым защитником в схеме 4-3-3/4-2-3-1. Идея заключается в том, чтобы использовать его атакующий потенциал на фланге, в то время как Рафинья будет смещаться в центр и играть рядом с Робертом Левандовски.

В предсезонке мы часто видели, как Рафинья играл в качестве второго нападающего - так был забит первый гол в класико.

Вариант 2: игра в 3 центральных защитника, у Канселу полная свобода на фланге

Без правого вингера Жоао смог бы прикрыть весь фланг, в этом случае Хави нужно добавить одного центрального защитника в центр, но глубина состава позволяет это сделать.

Кулес, а вы как относитесь к трансферу Канселу? Нужен он команде Хави? Ответы оставляйте в комментариях.