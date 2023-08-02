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«Барселона» достигла договоренности по трансферу Канселу: вот как Хави сможет использовать его в составе

Жоау Канселу Жоау Канселу
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Есть 2 возможных варианта.

Как «Барса» может объединиться с Жоао Канселу: 2 варианта

Сообщается, что «Барселона» договорилась с Жоао Канселу о его летнем переходе. 29-летний игрок, скорее всего, уйдет в аренду с возможностью выкупа. «Сити» получит 10 миллионов евро, при этом «Барселоне» также придется платить зарплату игроку.

Вот как может выглядеть стартовый состав команды с Канселу, рассмотрим 2 наиболее вероятных варианта.

Вариант 1: игра на фланге с Рафиньей

Жоао Канселу может стать основным правым защитником в схеме 4-3-3/4-2-3-1. Идея заключается в том, чтобы использовать его атакующий потенциал на фланге, в то время как Рафинья будет смещаться в центр и играть рядом с Робертом Левандовски.

В предсезонке мы часто видели, как Рафинья играл в качестве второго нападающего - так был забит первый гол в класико.

Вариант 2: игра в 3 центральных защитника, у Канселу полная свобода на фланге

Без правого вингера Жоао смог бы прикрыть весь фланг, в этом случае Хави нужно добавить одного центрального защитника в центр, но глубина состава позволяет это сделать.

Кулес, а вы как относитесь к трансферу Канселу? Нужен он команде Хави? Ответы оставляйте в комментариях.

12 комментариев

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Ответ Фируз Фирдавсзода
Кансело очень качественный игрок хорошо обороняет и паси тоже точно даёт
и навеси нормальные и удари тоже
+14
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+14
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Кансело очень качественный игрок хорошо обороняет и паси тоже точно даёт
+7
0
+7
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а Гави на замене ?)) бред
+3
0
+3
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Педри слева в атаке такое себе решение, имхо скорости ему не хватает для игры на фланге.
Тот же Гави там смотрится более предпочтительней.
И да, где Гави?)
+2
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+2
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У меня сомнения по этому игроку но я очень хочу чтобы я ошибся
+1
0
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Второй вариант ерунда полная, Рафа, , Ферран, Фати, Абде - быстрые вингеры будут сидеть на лавке пока Канселу (вопрос ещё заиграет ли), будет бегать по всей бровке?

+результативность Левы периодически поднимает ряд вопросов.
+1
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+1
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Ответ cektor
а Гави на замене ?)) бред
Вот именно, и во втором плане Рафиньи нет
Уж лучше без этого Канселу, уж больно токсичный он
А справа Кунде хорошо играет, но ему замена нужна, и это Хулиан Араухо, вот только его в аренду зачем то отдали, а сами хотят правого защитника купить, зачем тогда Хулиана подписывали?
Да и вообще, вот эти планы от спортса фигня, сто пудов у Хави другие варианты
+1
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Схемы интересные, а кто такой Romeu ?
И где Гави?
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Жаль, что не Фреснеду в итоге берут. Очень обидно такой талант упускать.
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хави не будет играть не по первой схеме не по второй с таким составом,слева будет или фати в крайнем случае абде или торрес
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Ответ Алексей Михайлов
и навеси нормальные и удари тоже
)))))
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Ответ Алексей Михайлов
и навеси нормальные и удари тоже
напишешь хотя бы одно слово без ошибки на его родном языке?
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