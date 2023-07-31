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Дембеле уже на выходе. Вот 2 варианта, как будет выглядеть «Барселона» Хави без Усмана

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Усман Дембеле может покинуть «Барселону» уже сегодня, так как «ПСЖ» готов заплатить его отступные.

Если француз уйдет сейчас, «Барсе», возможно, не удастся найти ему равноценную замену на рынке и зарегистрировать ее до закрытия окна. Однако в команде Хави есть достаточно игроков, чтобы сделать потерю Дембеле менее болезненной.

Вот два варианта, как будет выглядеть «Барса» Хави в случае ухода Усмана.

Вариант 1. 4-3-3

Тер Стеген; Бальде, Мартинес, Араухо, Кунде; Ромеу, Френки, Педри; Фати, Левандовски, Рафинья

Рафинья в этой расстановке просто заменяет Дембеле.

Хави может играть в полузащите с тремя игроками, такими как Ромеу, Френки и Педри. В прошлом мы неоднократно видели, как "Барселона" играла в такой расстановке и добивалась побед.

У «Барселоны» лучшая защита в Испании, но сейчас глубина состава Хави стала еще больше – Иньиго Мартинес, вероятно, вытеснит Кристенсена и создаст полезную конкуренцию за место в старте.

Вариант 2. 4-4-1-1

Тер Стеген; Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде; Френки, Гюндоган Педри, Гави, Абде/Рафинья; Левандовски.

В этом случае «Барса» выйдет на поле с четырьмя полузащитниками, а правый фланг будут делить Абде и Рафинья.

Мы не раз наблюдали, как Хави забирал важные победы с четырьмя полузащитниками, свежий пример – разгром «Мадрида» 3:0. В этой системе Гави может занять место в левом полуфланге, а Френки, Гюндоган и Педри – в центре.

Кого вы хотите видеть на месте Дембеле?

8 комментариев

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Dmitry Dmitrov
рад за рафинью, он правда влюблён в клуб, теперь будет всегда в старте
+12
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chiscuid
Даже в случае ухода Дембеле, у Барсы на флангах игроков в избытке, слева - Фати, Абде, Торрес, справа - Рафинья, тот же Торрес и юный бриллиант Ямаль
+12
-1
+11
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Reggie Kray
Лично я рад, что он ушел!
+5
-2
+3
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Iamliam
Скорее 2й вариант, Фати - хрусталь. А Гюндоган разве опорник? Он же атакующий полузащ, должн повыше на схеме быть.
+2
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Димитрий Ян
По большому счёту его и не было особо)
+1
0
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Кайрат Кырбасов
Первый вариант актуален только при наличии здорового Фати, во что хочется верить, но будет ли он здоров?
Второй вариант поинтереснее, но глубже можно поставить Ромеу, рядом де Йонг, Гюндогана выдвинуть, и тогда налево Педри, либо менять местами Френки с Гюндоганом. Это только мое мнение, конечно
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Серж Ск
Ответ chiscuid
Даже в случае ухода Дембеле, у Барсы на флангах игроков в избытке, слева - Фати, Абде, Торрес, справа - Рафинья, тот же Торрес и юный бриллиант Ямаль
Абдэ справа тоже играет, в прошлой предсезонке например играл.
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Kaloyan Yalamov
Ответ chiscuid
Даже в случае ухода Дембеле, у Барсы на флангах игроков в избытке, слева - Фати, Абде, Торрес, справа - Рафинья, тот же Торрес и юный бриллиант Ямаль
Торресу слева не ахти играть интересно, ему удобнее правее и по центру. Слева как раз позиция для Абде, из наличного, и Фати. Надеюсь Ансу проснется, а то прошлый сезон был совсем не его, от слова вообще.
Насчет Усмана, уйдет, плакать не буду. Думаю спецом мудрят с агентом, бабло выпрашивают и у тех и у других. Еще немного осталось ждать, скоро все всплывет. Надеюсь Барса не поведется на учеличение его з/п.
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