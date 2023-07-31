8 комментариев

Усман Дембеле может покинуть «Барселону» уже сегодня, так как «ПСЖ» готов заплатить его отступные.

Если француз уйдет сейчас, «Барсе», возможно, не удастся найти ему равноценную замену на рынке и зарегистрировать ее до закрытия окна. Однако в команде Хави есть достаточно игроков, чтобы сделать потерю Дембеле менее болезненной.

Вот два варианта, как будет выглядеть «Барса» Хави в случае ухода Усмана.

Вариант 1. 4-3-3

Тер Стеген; Бальде, Мартинес, Араухо, Кунде; Ромеу, Френки, Педри; Фати, Левандовски, Рафинья

Рафинья в этой расстановке просто заменяет Дембеле.

Хави может играть в полузащите с тремя игроками, такими как Ромеу, Френки и Педри. В прошлом мы неоднократно видели, как "Барселона" играла в такой расстановке и добивалась побед.

У «Барселоны» лучшая защита в Испании, но сейчас глубина состава Хави стала еще больше – Иньиго Мартинес, вероятно, вытеснит Кристенсена и создаст полезную конкуренцию за место в старте.

Вариант 2. 4-4-1-1

Тер Стеген; Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде; Френки, Гюндоган Педри, Гави, Абде/Рафинья; Левандовски.

В этом случае «Барса» выйдет на поле с четырьмя полузащитниками, а правый фланг будут делить Абде и Рафинья.

Мы не раз наблюдали, как Хави забирал важные победы с четырьмя полузащитниками, свежий пример – разгром «Мадрида» 3:0. В этой системе Гави может занять место в левом полуфланге, а Френки, Гюндоган и Педри – в центре.

Кого вы хотите видеть на месте Дембеле?