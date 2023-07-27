Был не очень доволен поведением игроков «канониров».

В товарищеском матче «Арсенал» обыграл «Барселону» со счетом 5:3. В составе блауграны голами отметились Левандовски, Рафинья и Торрес.

После игры камера выхватила Хави и Микеля Артету за довольно эмоциональным разговором. Босс «Барсы» рассказал, о чем шла речь:

«Я понимаю, что все хотят победить, но я сказал Артете, что это было похоже на матч Лиги чемпионов. Интенсивность, с которой они играли, была слишком высокой. Слишком много фолов для товарищеского матча», − признался Хави.

«Арсенал» заслужил победу. Ритм и физическая форма стали главным отличием. Доволен всем, кроме результата. Они уже провели две игры, а для нас она была первой. Мы увидели как положительные, так и не очень, моменты в игре с гораздо более классной командой. У нас с Артетой похожие карьеры. В «Барсе» мы оба были еще детьми, играли вместе. Желаю ему всего наилучшего, очень уважаю его».

Хави справедливо заметил, что «канониры» очень часто фолили: 22 нарушения правил против 12 у каталонцев. При этом судья дал им только три желтых карточки, а «Барсе» − одну. Однако можно возразить, что некоторые фолы, например, игра рукой Араухо и неосторожный удар Серджи Роберто Троссарда, можно было трактовать по-разному.