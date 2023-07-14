«Барселона» завершила подписание Витора Роке, но впереди у каталонцев еще много трансферных дел.

Те, кого надо подписать

Ориоль Ромеу - 80% (вероятность прихода в команду). «Барселона» все ближе к подписанию опытного полузащитника оборонительного плана за сумму около 8 млн. евро. Сделка может быть завершена в ближайшие дни.

Иван Френеда - 25%. По сообщениям, «Барселона» отступила в борьбе за перспективного правого защитника.

Джовани Ло Чельсо - 20%. Пока что «Барса» не продвинулась в переговорах по его подписанию, хотя Хави настаивает на ускорении.

Бернарду Силва - 15%. Каталонцы могут сделать предложение по аренде атакующего полузащитника с обязательным выкупом. На таких условиях будет сложно конкурировать с «Пари Сен-Жермен» и клубами из Саудовской Аравии.

Жоау Канселу - 15%. Португалец остается приоритетом Хави на позицию правого защитника. Потенциальный переход рассматривается как очень сложный, даже если речь идет об аренде.

Пабло Маффео - 10%. Игрок «Мальорки» - еще одно новое имя в списке правых защитников «Барсы». Его также хочет заполучить «Атлетико», но на данный момент никаких продвижений нет.

Те, кого надо отпустить

Алекс Кольядо - 90% (вероятность ухода из команды). По слухам, нападающий, не пользующийся популярностью у других клубов, и близок к переходу в «Реал Бетис».

Пабло Торре - 85%. Перспективный атакующий полузащитник ведет переговоры о переходе в »«Жирону» на правах аренды.

Клеман Лангле - 75%. Пока ничего официального, но француз все ближе к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме».

Нико - 65%. Поскольку интерес к нему проявляют многие команды Ла Лиги, ожидается, что полузащитник отправится в аренду еще на один сезон.

Абде - 55%. В ближайшее время «Барса» может принять решение о продаже марокканского вингера с целью получения важнейшего дохода от трансфера.

Франк Кессиэ - 30%. Ивуариец предпочитает остаться в «Барсе». В ближайшее время «Ювентус» может сделать 26-летнему игроку предложение по аренде.

Серджиньо Дест - 20%. В последнее время американец часто фигурировал в трансферных списках, но теперь «Барса» может принять решение оставить его в команде, так как предложений по 22-летнему игроку нет.