FC BARCELONA
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🤔🤔🤔 Хави считает, что «Барса» может добиться исторического успеха в новом сезоне. Для этого ему нужны три футболиста

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Хави Хави
Футбол Футбол

А вот их имена.

По информации журналиста Хавьера Мигеля, Хави попросил Жоана Лапорту подписать Ориоля Ромеу, Жоау Канселу и Джовани Ло Чельсо.

Тренер «Барсы» считает, что клуб может добиться «исторического» результата в следующем сезоне. Намек на победу в ЛЧ?

Во вторник Лапорта подтвердил, что клуб планирует подписать двух полузащитников и правого защитника.

«Барселона» уже ведет переговоры о приобретении Ромеу. Ожидается, что опорный полузащитник присоединится к сине-гранатовым за € 8-10 млн. Добавим, что футболисту «Жироны» 31 год.

Что касается Канселу и Ло Чельсо, то переговоры до сих пор не начались. Тем не менее, клуб заинтересован в подписании обоих игроков.

Канселу должен стать вторым атакующим защитником «Барсы», помимо Рональда Араухо. Ло Чельсо станет заменой Серджи Бускетсу.

5 комментариев

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Maksat Mollayew
Если только ещё подпишем Бернарду и киммиха но это пока что только мечты
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Bob Ganiev
Холланд, Мбаппе и Киммих
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Ya Tolik
Ромеу - это прям усиление.
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Based
Лапорта случайно не уточнил, что и игроков Хави должен покупать на свои деньги? По аналогии с повышением заработной платы тренерскому штабу
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