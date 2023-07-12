🤔🤔🤔 Хави считает, что «Барса» может добиться исторического успеха в новом сезоне. Для этого ему нужны три футболиста
А вот их имена.
По информации журналиста Хавьера Мигеля, Хави попросил Жоана Лапорту подписать Ориоля Ромеу, Жоау Канселу и Джовани Ло Чельсо.
Тренер «Барсы» считает, что клуб может добиться «исторического» результата в следующем сезоне. Намек на победу в ЛЧ?
Во вторник Лапорта подтвердил, что клуб планирует подписать двух полузащитников и правого защитника.
«Барселона» уже ведет переговоры о приобретении Ромеу. Ожидается, что опорный полузащитник присоединится к сине-гранатовым за € 8-10 млн. Добавим, что футболисту «Жироны» 31 год.
Что касается Канселу и Ло Чельсо, то переговоры до сих пор не начались. Тем не менее, клуб заинтересован в подписании обоих игроков.
Канселу должен стать вторым атакующим защитником «Барсы», помимо Рональда Араухо. Ло Чельсо станет заменой Серджи Бускетсу.
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